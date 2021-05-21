Какой сегодня мусульманский праздник: 22 мая мусульмане отмечают день Битвы при Хунейне

В 10 Шавваль (22 мая 2021 года) мусульмане отмечают памятную дату 0 битву при Хунейне.
Эта битва произошла между мусульманами и многобожниками в 630 году в долине Хунейна на одной из дорог, ведущих из Мекки в ат-Таиф и закончилась победой мусульман. Битва при Хунайне является одной из лишь двух битв, упомянутых в Коране по названию.
После того, как мусульмане завоевали Мекку, это стало тяжелым ударом для многобожников и они решили нанести ответный удар. В сопротивление встали самые различные племена, среди которых было и племя, вырастившее Мухаммеда. Началась мобилизация сил.
Когда Муаммед узнало планах противника, он собрал войско численностью 12000 человек и выдвинулся к ат-Таифу.
В среду вечером десятого шавваль, мусульманская армия прибыла в долину Хунейна. Когда мусульмане увидели свое численное превосходство, они почувствовали себя уверенно и относились с пренебрежением к врагам. Хавазины неожиданно напали на мусульман и нанесли им удар, используя рельеф местности и прячась за камнями. Когда хавазины начали бросать камни на мусульман, среди мусульман началась паника и они бросилось бежать. Среди тех, кто остался сражаться были Али ибн Абу Талиб, который был знаменосцем, Аббас, Фазал ибн Аббас, Усама и Абу Суфьян ибн Хариса.
Видя как мусульмане убегают, пророк Мухаммед бросился в самую гущу врага, и приказал кричать своему дяде Аббасу: «Мухаммед — пророк, сын Абд аль-Мутталиба». Услышав крики Аббаса, сподвижники вернулись на поле битвы. Согласно преданию, во время сражения пророк Мухаммед взял в руки горсть земли и, сказав: «Шалатил вужугьу», бросил в сторону противника. Эта земля засыпала глаза всем хавазинам и вызвало замешательство и панику в их рядах. Воспользовавшись этим мусульмане начали теснить их и вынудили хавазинов покинуть поле боя, бросив семьи и скот. Бежав с поля боя, хавазины оставили мусульманам около 24 тыс. верблюдов, 40 тыс. овец, 4 тыс. унций серебра и 6 тыс. пленных, а также большое количество крупного рогатого скота.
Хавазины разделились на две группы, одна из которых бежала в крепость ат-Таиф, а другая в долину Автас. В долину Автас вышел отряд Абу Амира, а пророк Мухаммед направился в ат-Таив и осадил его. Настигнув хавазинов в долине Автас, мусульмане и хавазины устроили поединок сильнейших воинов, который по обычаю происходил перед сражением. На стороне мусульман вышел сам Абу Амир, который поочерёдно убил 9 братьев — известных храбрецов. Убив последнего врага на него накинулись двое хавазинов и убили его. Племянник Абу Амира — Абу Муса возглавил войско и разбил противника. Среди пленных оказалась и молочная сестра пророка Мухаммеда, которая сразу же получила свободу.
Источник: feast-guide