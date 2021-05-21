Дизайнерские открытки с Днем Николая Чудотворца 22 мая и чудесные поздравления

В День святого Николая
Пожелать хочу добра,
Чтобы помощь и поддержка
От святого вам была.
Он услышит все молитвы,
В трудный час вас укрепит,
Верьте, искренне любите,
Он вас счастьем наградит.
В день Николая Чудотворца
Желаем вам больших чудес,
Пусть исполняются желанья,
Растет пусть счастье до небес,
Пусть Николай Святой Угодник
Большую радость принесет,
И всем, кто свято верит в чудо,
Пусть непременно повезет!
В Николин день тебе желаю,
Чтоб в жизни не случалось бед,
Пусть Николай оберегает
Твой каждый жизненный рассвет.
И, если предстоит дорога,
Ему сперва ты помолись,
Пусть отведёт рукой тревогу,
Чтоб все надежды удались!
Поздравляю вас с днём Святого Николая, пусть он охраняет вас от неприятностей и помогает на жизненном пути всегда и во всём. Пусть все красоты земные будут вам доступны и Божья благодать согревает ваши сердца!
Сегодня, в этот светлый день,
Желаем радости, здоровья.
Хороших и благих вестей,
И тут не надо многословья.
Святой, почтенный Николай
Любил людей, дарил тепло.
И в этот яркий месяц май
Давайте делать всем добро.
Источник: pozdravok.ru