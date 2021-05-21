Что значат антитела к коронавирусу: сколько должно быть после болезни и прививки
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Что значат антитела к коронавирусу: сколько должно быть после болезни и прививки

12:00:255/21/2021,Мария РодченковаФото: pixabay
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Сейчас, после вакцинации “Спутником V”, среди получивших прививку встречаются абсолютно разные показатели количества антител. Они разнятся от 50 до 300 ОЕ/мл, и это считается нормой.

Когда человек заболевает коронавирусом, на ранней стадии болезни в его организме начинают образовываться антитела М (IgM), которые самыми первыми пытаются атаковать инфекцию - это так называемая острая фаза
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Антитела - это особые белки, которые находятся в плазме крови. Они нужны для того, чтобы нейтрализовать вирусы, бактерии, грибки, паразитов и даже яды, что помогает защищать организм от различных болезней. О том, какие вырабатываются антитела к коронавирусу и сколько их должно быть после вакцины - в нашем материале.

Иначе антитела называют иммуноглобулинами. При коронавирусе они появляются в организме во время болезни и после нее. Если человек заражается вновь, то антитела уже способны распознать инфекцию и дать сильный иммунный ответ, если их достаточное количество в крови. При этом они сохраняют информацию о вирусе, чтобы при новой встрече обезвредить его.

Когда человек заболевает коронавирусом, на ранней стадии болезни в его организме начинают образовываться антитела М (IgM), которые самыми первыми пытаются атаковать инфекцию - это так называемая острая фаза. Им приходиться работать очень быстро, поэтому зачастую тест-системы могут дать ложноположительный результат. Всего в теле человека этот тип антител пробудет около месяца, хотя у некоторых пациентов они сохраняются чуть дольше. В острую фазу болезни вырабатываются и другие антитела - А (IgA). Они находятся на слизистых оболочках, чтобы обезопасить их от инфекции, например, в слюне или в слизистой в носу. Такие антитела возникают только при коронавирусе, в то время как М (IgM) могут появиться и при некоторых других заболеваниях.

После этого, спустя примерно полтора месяца, появляются те самые антитела, которые обеспечивают мощную иммунную реакцию на возбудитель коронавируса. Такие иммуноглобулины называются G (IgG) и они способны “запоминать” данные о перенесенной болезни, чтобы потом с ней бороться. Эти антитела могут сформироваться на всю жизнь или на несколько лет, однако механизм их синтеза и длительность пребывания в организме после коронавируса пока не до конца изучены. Их количество определяется специальными тестами, которые дают понять насколько организм защищен от инфекции.

Считается, что если у человека в крови обнаружено более ≥ 15,0 ОЕ/мл антител после болезни, то это говорит о том, что в организме сформировался довольно крепкий и стойкий иммунитет к коронавирусу. Если их концентрация колеблется в районе 12,0 - 15,0 ОЕ/мл, то пока неясно есть иммунитет или нет, лучше сделать повторный анализ. При количестве антител в объеме 0,0 - 12,0 ОЕ/мл, существуют два варианта - иммунитет не выработался, либо человек находится на ранней стадии болезни.

Сейчас, после вакцинации “Спутником V”, среди получивших прививку встречаются абсолютно разные показатели количества антител. Они разнятся от 50 до 300 ОЕ/мл, и это считается нормой. То есть, даже если у человека невысокий показатель уровня концентрации, это не значит, что он не защищен он болезни. У некоторых результат теста может показывать 160 ОЕ/мл, у других цифра еще выше - 220 ОЕ/мл, а у третьих - 100 ОЕ/мл. Такие показатели зависят и от особенной организма, например, того, как сработает иммунная система, наличия некоторых хронических заболеваний, также ослабить вакцину могут лекарственные препараты. Кроме этого, результаты анализа могут зависеть от чувствительности тест-систем. У некоторых пациентов антитела не вырабатываются вообще, но специалисты говорят, что они могут появиться и через несколько месяцев.

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коронавирусантитела к коронавирусу вакцина
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