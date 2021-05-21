Путин назвал 12 "Городов трудовой доблести". Есть ли в списке Новосибирск?

Владимир Путин подписал указ "О присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести".
Этого статуса удостоились двенадцать городов - Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.
Уточним, что перечень из 11 городов, которые достойны почетного звания, представила партия "Единая Россия" по итогам масштабного голосования. Еще один город внесла Российская академия наук. 21 мая на заседании оргкомитета "Победа" при участии президента обсудили окончательный список.
Указанные города заслужили этот статус за значительный вклад их жителей в достижение Победы во Второй мировой войне. Граждане способствовали непрерывному производству военной и гражданской продукции, а также проявили большой трудовой героизм и мужество.