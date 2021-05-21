Когда в Бердске откроется новая банька с ожидальней и буфетом, стало известно
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Когда в Бердске откроется новая банька с ожидальней и буфетом, стало известно

12:45:005/21/2021,Дмитрий БороздинФото: администрации Бердска
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Городская администрация готова приступить к поиску арендатора.

Мужчины и женщины будут мыться в бане по очереди

Мэрия Бердска получила документы о регистрации права собственности на новую общественную баню на ул. Комсомольской. Это означает, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на поиск арендатора, который займется обслуживанием бани. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала заместитель мэра по экономическому развитию и социальной политике Жанна Шурова в пятницу, 21 мая.

- Подготовлена конкурсная документация и планируется проведение конкурса, после чего передадим ее в аренду и баня будет торжественно открыта, - сказала она, добавив что в данный момент как раз заканчиваются работы по благоустройству.

На вопрос о конкретных сроках Жанна Сергеевна ответить затруднилась, заявив что прием заявок и рассмотрение документов потенциальных арендаторов займет около месяца.
- Наверное, июнь еще будет рабочим месяцем для конкурсной комиссии, - подчеркнула она.

Несмотря на то, что у бани будет свой арендатор, она останется муниципальной. Тарифы в бане будет устанавливать администрация.

В декабре 2020 года состоялось техническое открытие бани, в котором принял участие мэр города Евгений Шестернин. Первоначально предполагалось, что баня откроется в апреле 2021 года.
Напомним, баня проектировалась с одним отделением для попеременного обслуживания мужчин и женщин. Поэтому в бане будут действовать мужские и женские дни. Кроме того, в бане есть оборудование для инвалидов.

Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», новое здание общественной бани на ул. Комсомольской строил крупный бердский бизнесмен Виктор Голубев. Горожане жаловались, что стройка в распутицу портила дороги и тротуары.

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