В Новосибирской области начал работу оперштаб по подготовке к МЧМ-2023
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В Новосибирской области начал работу оперштаб по подготовке к МЧМ-2023

1:28:515/21/2021Фото: pixabay
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В ходе заседаний оперштаба планируется обсуждать вопросы исполнения плана основных мероприятий по организации первенства, транспортного обслуживания, в том числе разработки гостевых маршрутов, обеспечения готовности объектов проведения соревнования, мест проживания и зон питания участников первенства, организации цифровых сервисов и другие вопросы.

Молодежная сборная России (игроки не старше 20 лет) заняла второе место на чемпионате мира, в драматичном финале уступив команде Канады со счетом 3:4. Третье место заняли шведы.
В период организации и проведения первенства мира – МЧМ-2023 – предусмотрена работа волонтеров для организации и проведения соревнований

Оперативные вопросы и решения по подготовке к МЧМ-2023 по хоккею будут регулярно обсуждаться в правительстве Новосибирской области в ходе работы оперативного штаба по подготовке и проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в городе Новосибирске (МЧМ-2023). Первое заседание оперштаба прошло 21 мая под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.

Замгубернатора акцентировал внимание на том, что штаб станет площадкой для принятия оперативных решений по подготовке первенства и подчеркнул, что подобного уровня соревнования на территории Новосибирской области будут проводиться впервые, подготовка к ним должна быть обеспечена на высочайшем уровне. Особое внимание при подготовке первенства будет уделяться обеспечению мер безопасности, в том числе, санитарно-эпидемиологических.

В ходе заседаний оперштаба планируется обсуждать вопросы исполнения плана основных мероприятий по организации первенства, транспортного обслуживания, в том числе разработки гостевых маршрутов, обеспечения готовности объектов проведения соревнования, мест проживания и зон питания участников первенства, организации цифровых сервисов и другие вопросы.

Как подчеркивалось в ходе оперштаба, в плане по подготовке первенства по хоккею предусмотрены мероприятия по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, по медицинскому обеспечению первенства мира. Разработаны программы официальных церемоний и специальная культурная и экскурсионные программы для участников первенства мира, официальных лиц, гостей мероприятия.

В период организации и проведения первенства мира – МЧМ-2023 – предусмотрена работа волонтеров для организации и проведения соревнований. С добровольцами будет проведена подготовительная работа.

Оперштаб по подготовке к МЧМ-2023 – межведомственный орган, в состав которого входят представители Правительства Новосибирской области, в том числе, профильного министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, а также управления административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, администрации города Новосибирска, АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023».

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губернаторхоккейновосибирскМЧМ 2023
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