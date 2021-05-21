В Новосибирской области начал работу оперштаб по подготовке к МЧМ-2023

Оперативные вопросы и решения по подготовке к МЧМ-2023 по хоккею будут регулярно обсуждаться в правительстве Новосибирской области в ходе работы оперативного штаба по подготовке и проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в городе Новосибирске (МЧМ-2023). Первое заседание оперштаба прошло 21 мая под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.
Замгубернатора акцентировал внимание на том, что штаб станет площадкой для принятия оперативных решений по подготовке первенства и подчеркнул, что подобного уровня соревнования на территории Новосибирской области будут проводиться впервые, подготовка к ним должна быть обеспечена на высочайшем уровне. Особое внимание при подготовке первенства будет уделяться обеспечению мер безопасности, в том числе, санитарно-эпидемиологических.
В ходе заседаний оперштаба планируется обсуждать вопросы исполнения плана основных мероприятий по организации первенства, транспортного обслуживания, в том числе разработки гостевых маршрутов, обеспечения готовности объектов проведения соревнования, мест проживания и зон питания участников первенства, организации цифровых сервисов и другие вопросы.
Как подчеркивалось в ходе оперштаба, в плане по подготовке первенства по хоккею предусмотрены мероприятия по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, по медицинскому обеспечению первенства мира. Разработаны программы официальных церемоний и специальная культурная и экскурсионные программы для участников первенства мира, официальных лиц, гостей мероприятия.
В период организации и проведения первенства мира – МЧМ-2023 – предусмотрена работа волонтеров для организации и проведения соревнований. С добровольцами будет проведена подготовительная работа.
Оперштаб по подготовке к МЧМ-2023 – межведомственный орган, в состав которого входят представители Правительства Новосибирской области, в том числе, профильного министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, а также управления административных органов администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, администрации города Новосибирска, АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023».