Деньги на зарплату: на завод «Тяжстанкогидропресс» поступил первый транш 4,6 млн рублей

Задолженность по зарплате за март работникам завода «Тяжстанкогидропресс» будет погашена за счет средств, которые предприятие получит за крупный заказ – это порядка 10 млн рублей. Первый транш 4,6 млн рублей уже поступил на предприятие, второй транш размером 5 млн рублей ожидается до 25 мая – эти средства будут направлены, в том числе на погашение задолженности по зарплатам за апрель.
Как сообщил заместитель губернатора Сергей Сёмка, правительство Новосибирской области продолжает работу по реализации мер помощи предприятию. «Диалог с руководством завода «Тяжстанкогидпропресс» ведется на постоянной основе. Руководство завода планирует направить на погашение мартовской задолженности по зарплате работников часть средств, полученных от реализации крупного заказа. Областные власти проконтролируют этот процесс», - подчеркнул Сергей Сёмка.
По информации генерального директора ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амира Мифтахова, 7 мая 2021 года предприятие осуществило отгрузку произведенной продукции АО «Выксунский металлургический завод» на сумму 10 млн рублей. Из полученной прибыли руководство завода планирует произвести оплату задолженности по заработной плате работникам предприятия. В настоящее время для стабильной работы завода на свои рабочие места возвращены 11 работников.
Работа по реализации мер помощи заводу «Тяжстанкогидропресс» ведется Правительством Новосибирской области по поручению Губернатора Андрея Травникова. Областные власти неоднократно выражали заинтересованность в стабильной работе предприятия и готовности предпринимать для этого все предусмотренные меры. Ключевые приоритеты связаны с погашением заработной платы сотрудникам и поиском путей по выводу предприятия на экономическую рентабельность. Регулярно проводятся рабочие совещания, на которых рассматриваются и принимаются меры по выходу ПАО «Тяжстанкогидропресс» из сложившегося финансово-экономического положения.
В апреле 2021 года состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей Минпромторга России, Госкорпораций «Ростех» и «Роскосмос», Правительства Новосибирской области, руководства ПАО «Тяжстанкогидропресс» и представителей АО «БКС Банк» по вопросам реализации мероприятий для выхода ПАО «Тяжстанкогидропресс» из кризисной ситуации. По итогам совещания достигнуты договоренности о подготовке коммерческих предложений для инвесторов с целью сохранения и восстановления работоспособности предприятия.
4 мая 2021 года в ходе очередного совещания рассмотрена информация о ключевых приоритетах, связанных с погашением задолженности по заработной плате сотрудникам ПАО «Тяжстанкогидпропресс» и поиском путей по выводу предприятия на экономическую рентабельность.