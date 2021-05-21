Как высаживать семена кабачков, тыквы, патиссонов, базилика на рассаду?

Кабачки, тыквы и патиссоны относятся к тыквенным культурам. Они выращиваются как семенами в грунт, так и рассадным способом. Рассадный способ имеет свои плюсы - более ранний сбор урожая и неприхотливость в выращивании рассады. Но имеет и минус - для рассады нужно много места, потому что пикирование этой рассады не производят.
В теплых регионах страны эти культуры начинают сеять в грунт в середине мая, потому что это теплолюбивые культуры и они очень плохо переносят заморозки и резкие понижения температур. За Уралом их высаживают только в середине июня.
Оптимальная температура для посадки +18 градусов. Чем теплее - тем быстрее они растут.
Если вы сеяли семена на рассаду, то к моменту высадки должно пройти не менее 20 дней. Но следует понимать, что высаженные в грунт при тепле семечки ничуть не отстают в росте от высаженной рассады.
Первое время после высадки семян и рассады их необходимо укрывать агроволокном.
Итак, давайте узнаем, как посадить семечки на рассаду
Да начала нужно провести калибровку. Для посева выбирают крупные семена без видимых повреждений. Их заливают 3% солевой водой, всплывающие убирают - они пустые.
Замачиваем в розовом растворе марганцовки на 20 минут для обеззараживания. Затем на пару часов семена надо погрузить в воду температуро1 50-60 градусов для прогревания.
После этого семена заворачивают во влажную ткань и оставляют для прорастания. Ткань с семенами поместите в целлофановый пакет.
Семена высаживают в ящики на глубину около 2 см. Помните, что садить семечки нужно далеко друг от друга, чтобы корневая система их не соприкасалась. Пикирование не делают - тыквенные плохо переносят любое потревоживание корней.
Расти рассада должна при температуре минимум +18 градусов. Почву увлажняют. Не допуская пересыхания, но и заливать нельзя.
Как посеять на рассаду базилик?
Чтобы вырастить рассаду базилика, нужна высокая температура в помещении. Она должна быть +25...+27 градусов.
В ящики насыпается грунт глубиной 5-7 сантиметров. Семена раскладываются по поверхности на расстоянии 5 см друг от друга. Сверху присыпать семена почвогрунтом на полсантиметра.
Сверху почва увлажняется из пульверизатора и накрывается ящик стеклом или пленкой. Всходы появляются на 10-12 день.
Теперь температуру можно снизить до +20. Полив осуществлять 1 раз в неделю. В дневное время можно выносить рассаду на балкон, чтобы она закалялась.
С первыми настоящими ростками базилик пикируют в отдельные емкости. После появления 6-8 листа верхушку прищипывают.
Высаживать в грунт рассаду можно при температуре +16...+18 градусов.