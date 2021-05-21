Как высаживать семена кабачков, тыквы, патиссонов, базилика на рассаду?
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Как высаживать семена кабачков, тыквы, патиссонов, базилика на рассаду?

5:15:185/21/2021Фото: pxhere
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В теплых регионах страны эти культуры начинают сеять в грунт в середине мая, потому что это теплолюбивые культуры и они очень плохо переносят заморозки и резкие понижения температур.

кабачок
На 1 кв. м. можно садить не более трех семечек кабачка

Кабачки, тыквы и патиссоны относятся к тыквенным культурам. Они выращиваются как семенами в грунт, так и рассадным способом. Рассадный способ имеет свои плюсы - более ранний сбор урожая и неприхотливость в выращивании рассады. Но имеет и минус - для рассады нужно много места, потому что пикирование этой рассады не производят.

В теплых регионах страны эти культуры начинают сеять в грунт в середине мая, потому что это теплолюбивые культуры и они очень плохо переносят заморозки и резкие понижения температур. За Уралом их высаживают только в середине июня.

Оптимальная температура для посадки +18 градусов. Чем теплее - тем быстрее они растут.

Если вы сеяли семена на рассаду, то к моменту высадки должно пройти не менее 20 дней. Но следует понимать, что высаженные в грунт при тепле семечки ничуть не отстают в росте от высаженной рассады.

Первое время после высадки семян и рассады их необходимо укрывать агроволокном.

Итак, давайте узнаем, как посадить семечки на рассаду

Да начала нужно провести калибровку. Для посева выбирают крупные семена без видимых повреждений. Их заливают 3% солевой водой, всплывающие убирают - они пустые.

Замачиваем в розовом растворе марганцовки на 20 минут для обеззараживания. Затем на пару часов семена надо погрузить в воду температуро1 50-60 градусов для прогревания.

После этого семена заворачивают во влажную ткань и оставляют для прорастания. Ткань с семенами поместите в целлофановый пакет.

Семена высаживают в ящики на глубину около 2 см. Помните, что садить семечки нужно далеко друг от друга, чтобы корневая система их не соприкасалась. Пикирование не делают - тыквенные плохо переносят любое потревоживание корней.

Расти рассада должна при температуре минимум +18 градусов. Почву увлажняют. Не допуская пересыхания, но и заливать нельзя.

Как посеять на рассаду базилик?

Чтобы вырастить рассаду базилика, нужна высокая температура в помещении. Она должна быть +25...+27 градусов.

В ящики насыпается грунт глубиной 5-7 сантиметров. Семена раскладываются по поверхности на расстоянии 5 см друг от друга. Сверху присыпать семена почвогрунтом на полсантиметра.

Сверху почва увлажняется из пульверизатора и накрывается ящик стеклом или пленкой. Всходы появляются на 10-12 день.

Теперь температуру можно снизить до +20. Полив осуществлять 1 раз в неделю. В дневное время можно выносить рассаду на балкон, чтобы она закалялась.

С первыми настоящими ростками базилик пикируют в отдельные емкости. После появления 6-8 листа верхушку прищипывают.

Высаживать в грунт рассаду можно при температуре +16...+18 градусов.

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