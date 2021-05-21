В Москве мало человек поставили прививку против коронавируса, заявил мэр Собянин

Прививку от коронавируса в столице поставили в разы меньше человек, чем в любом европейском городе, хотя в Москве и организована бесплатная вакцинация в доступных местах, предусмотрены бонусы. Об этом сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр уточнил, что на прошлой неделе московские активисты рассказали ему о ходе вакцинации.
- Обидно, что мы уже полгода не имеем ограничений по прививкам. Мы первые в мире открыли почти свободную прививочную кампанию. И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причём по некоторым даже в разы, - сказал Собянин.
Мэр отметил, что прививку поставили 1,3 миллиона москвичей из 12. По его словам, привившихся могло бы быть в разы больше, потому что возможность вакцинации представлена и в торговых центрах, и в парках и других удобных местах. Также люди в возрасте могут получить за прививку денежное поощрение – тысячу рублей.