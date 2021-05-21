В Москве мало человек поставили прививку против коронавируса, заявил мэр Собянин
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В Москве мало человек поставили прививку против коронавируса, заявил мэр Собянин

3:18:515/21/2021Фото: pixabay.com
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Доля привившихся от COVID-19 в столице России в разы меньше, чем в любом европейском городе.

Привились 1,3 миллиона из 12 миллионов жителей Москвы
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Прививку от коронавируса в столице поставили в разы меньше человек, чем в любом европейском городе, хотя в Москве и организована бесплатная вакцинация в доступных местах, предусмотрены бонусы. Об этом сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что на прошлой неделе московские активисты рассказали ему о ходе вакцинации.

- Обидно, что мы уже полгода не имеем ограничений по прививкам. Мы первые в мире открыли почти свободную прививочную кампанию. И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причём по некоторым даже в разы, - сказал Собянин.

Мэр отметил, что прививку поставили 1,3 миллиона москвичей из 12. По его словам, привившихся могло бы быть в разы больше, потому что возможность вакцинации представлена и в торговых центрах, и в парках и других удобных местах. Также люди в возрасте могут получить за прививку денежное поощрение – тысячу рублей.

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москвавакцинациякоронавируссобянин
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