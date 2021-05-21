Гость забил до смерти хозяина дома под Новосибирском. Хотел продолжить вечеринку

В Болотном произошла трагедия, в результате которой 39-летний сибиряк оказался за решеткой, а 46-летний - в гробу. Как сообщает СК Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, 18 мая 2021 года 46-летний мужчина пригласил в гости к себя домой мужчину и женщину. После распития спиртных напитков хозяин дома пошел спать, однако фигурант по делу настаивал на продолжение застолья и стал его будить. Из-за этого у них произошел конфликт, на почве которого, подозреваемый нанес 46-летнему мужчине удары руками по различным частям тела, в том числе и в жизненно важный орган – голову, от которых хозяин дома, через непродолжительное время, скончался на месте происшествия. Очевидец конфликта вызвала скорую медицинскую помощь, а также сотрудников правоохранительных органов.
- На место происшествия незамедлительно выехали следователи следственного отдела, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, он подтвердил свою причастность к совершению указанного преступления. Следователями выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, назначены судебные экспертизы. Судом будет рассмотрено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, - сообщает СК Новосибирской области.