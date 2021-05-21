Розыск: Насильника и убийцу ребенка в Новосибирске ищут следователи спустя 19 лет

Следователи по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет СК Новосибирска вновь разослали ориентировку на преступника. Он, по версии следствия, в 2002 году убил и изнасиловал ребенка в Советском района Новосибирска. По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
- В ходе предварительного следствия установлены лица, возможно причастные к совершению данного преступления. Всем, кто опознает данных лиц, просим обратиться к нам по адресу: город Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом № 30, этаж № 7, кабинет № 11, либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 304-00-93, 304-00-58, - сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области.
Также следствие просит обратиться новосибирцев, которые были подвергнуты насилию с 2001 по 2003 года на территории Советского района Новосибирска, но умолчали об этом.