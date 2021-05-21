Россияне могут поставить второй компонент вакцины против коронавируса в Москве

В столице можно будет получить второй компонент вакцины от коронавируса в случае, если первая прививка была сделана в другом регионе России. Это касается как жителей регионов, так и москвичей. Для этого нужно будет записаться по телефону в медучреждение.
«Все применяемые сейчас в России вакцины от COVID-19 вводятся в два этапа, и мы понимаем, что у граждан в силу разных обстоятельств не всегда есть возможность получить второй компонент в том же регионе. Именно поэтому жители других субъектов РФ смогут сделать вторую прививку в 11 московских поликлиниках — им нужно лишь обратиться по телефону и записаться. Для этого в стране есть все возможности — сведения о привитых в России передаются в Федеральный регистр привитых против новой коронавирусной инфекции», — сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Медицинские работники столичных поликлиник будут проверять информацию о введении первого компонента вакцины в системе. После этого вакцинируемому предложат пройти осмотр и получить второй компонент. Сведения об этом также передадут в регистр, чтобы пациент можно было выдать электронный сертификат о вакцинации.
Для получения второго компонента вакцины в Москве важно, чтобы данные о первой вакцинации были внесены в Федеральный регистр привитых против новой коронавирусной инфекции. Это делает медицинская организация, выполнившая первую прививку. После записи в московскую поликлинику медицинские работники проверят ее наличие в регистре по одному из документов пациента — паспорту, полису ОМС или номеру СНИЛС.
Подробную информацию о вакцинации и поликлиниках, где жители других регионов могут получить второй компонент вакцины, и телефоны для записи на прививку можно узнать на портале mos.ru.
Бесплатно сделать прививку от коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.