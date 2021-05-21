Певица Манижа из России выступит под номером пять в финале «Евровидения» 22 мая 2021
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Певица Манижа из России выступит под номером пять в финале «Евровидения» 22 мая 2021

4:01:565/21/2021Фото: Социальные сети
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Финал пройдет на арене Ahoy в Роттердаме.

Манижа споет композицию Russian Woman

Российская певица Манижа выступит под пятым номером в финале международного конкурса «Евровидение-2021», сообщают организаторы.

- Теперь у нас есть 26 участников большого финала, и мы можем раскрыть порядок, в котором они выйдут на сцену, — сказано в релизе.

Участница из России исполнит композицию Russian Woman («Русская женщина»). Она появится на сцене в огромном платье, которое сшито из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей страны. После выхода из объемного костюма, который символизирует стереотипы о женщинах, она продолжит выступление в красном комбинезоне.

Артистке на фоне будут подпевать разные женщины — представительницы многочисленных народов России, в том числе некоторые известные личности. Кусочки-видеоролики в конце выступления складываются в слова «Russian Woman».

Уточним, что финалистами автоматически становятся исполнители из стран «большой пятерки» «Евровидения» — Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, а также представитель страны, победившей в прошлом конкурсе (Нидерланды).

Напомним, финал конкурса состоится 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

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финалевровидениеМанижа
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