"Идите куда хотите": Без сочувствия в глазах отказалась впускать в туалет вахтер в мэрии Бердска
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"Идите куда хотите": Без сочувствия в глазах отказалась впускать в туалет вахтер в мэрии Бердска

3:51:195/21/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргарита Мартынова
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Поскольку в здании администрации работающий туалет точно есть, решила зайти туда. На входе — вахтер, объясняю ситуацию.

В здание администрации в туалет войти нельзя

Неожиданно получил свое продолжение эксперимент с поиском туалета в центре Бердска. Сегодня, 21 мая 2021 года, корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» после интервью с молодоженами в городском ЗАГСе направился в парк фотографировать цветущие яблони — в парке сегодня очень красиво, все деревья на центральной аллее расцвели розовыми нежными цветами.

Очень захотелось в туалет. Поскольку в здании администрации работающий туалет точно есть, решила зайти туда. На входе — вахтер, объясняю ситуацию.
- По работе оказалась в центре города, очень хочется в туалет, буквально на пару минут, обещаю, что ничего не сломаю и не запачкаю.
- Ни в коем случае! У нас не общественный туалет! Сейчас коронавирус, у нас всё строго. Видите, везде камеры. Я не могу вас пропустить! За мной смотрят, как я вас пущу, если строго запрещено, - отвечает мне женщина на вахте, показывая рукой на монитор. Там квадратики изображений с камер видеонаблюдения. Никакого сочувствия в ее глазах я не увидела.

- Ну вы ж поймите, я человек взрослый, куда ж мне теперь? В управление образования идти?- спрашиваю.
- Почему это в управление образования? Идите куда хотите. Если все начнут к нам в туалет ходить, весь Бердск, что тут будет?
Решаю попроситься, что называется «по блату».
- Понимаете, я корреспондент, здесь по работе, сейчас вот иду яблони фотографировать. Можно зайду уж как-нибудь в туалет, обещаю, что аккуратно.
- Нет. Вам что, исключение теперь делать? Всем нельзя!

Внушает оптимизм тот факт, что поблажек в Бердске в администрации не делают никому. А в остальном — хоть умирай. А яблони очень красиво цветут в парке. Приходите посмотреть. Только не пейте много жидкости перед выходом из дома.

Розовые цветы распустились на яблонях в парке Бердска

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туалетвахтерадминистрация города
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Правильно, что не пустили в администрацию в туалет?

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