ПФР: Кто из российских пенсионеров получает прибавку в 1 900 рублей в месяц
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ПФР: Кто из российских пенсионеров получает прибавку в 1 900 рублей в месяц

4:06:435/21/2021Фото: pixabay.com
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В 2021 году государство последний раз удвоило взносы тех участников Программы, которые вступили в нее в 2011 году. Эти граждане по-прежнему могут производить уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию, тем самым увеличивая ее, но уже без участия государства.

Добровольные взносы участников Программы софинансирования пенсий удвоены

В мае государство удвоило взносы участников Программы государственного софинансирования пенсий за 2020 год.

Добровольные взносы граждан, участвующих в Программе государственного софинансирования пенсий и сделавших платеж в 2020 году, в мае текущего года удвоены государством. Пенсионный фонд России направил 3 миллиарда рублей на лицевые счета тех граждан, которые в прошлом году сделали добровольные отчисления в счет будущей пенсии в размере от 2 до 12 тысяч рублей. Напомним, что именно такие суммы взносов подлежат удвоению со стороны государства в течение 10 лет с момента первого платежа.

Таким образом, в 2021 году государство последний раз удвоило взносы тех участников Программы, которые вступили в нее в 2011 году. Эти граждане по-прежнему могут производить уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию, тем самым увеличивая ее, но уже без участия государства.

Всего за прошлый год россияне внесли 3,4 млрд. рублей дополнительных страховых взносов в счет своей будущей пенсии. Новосибирские участники Программы софинансирования внесли 51,5 млн. рублей добровольных взносов, а взносы работодателей, выступающих третьей стороной по Программе, поступили в объеме 1,4 млн. рублей. Общая сумма, направленная в фонд будущей пенсии участниками Программы за 2020 год, составила 52,9 млн. рублей.

Как и прежде, государственное софинансирование выделено в меньшем объеме по сравнению с суммой добровольных взносов участников, поскольку некоторые платежи по Программе составили менее 2 тысяч или более 12 тысяч рублей.

В общей сложности за весь период действия Программы (с 2009 года) новосибирцы в счет своих будущих пенсий дополнительно внесли уже свыше 1,1 млрд. рублей.

Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования.

Средства, сформированные в рамках Программы, входят в общую сумму пенсионных накоплений человека, инвестируются с целью получения дохода и выплачиваются при достижении 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно (при наличии необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов). На них также распространяются и правила правопреемства.

Сегодня ежемесячные выплаты по Программе софинансирования получают 34,7 тысяч пенсионеров страны. Средний размер их прибавки к пенсии составляет 1,9 тыс. рублей в месяц. Эта сумма ежегодно растет за счет новых поступлений, если участник продолжает их делать, а также по результатам инвестирования накопленных средств.

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