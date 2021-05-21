Медсестра Владлена Заякина из пансионата ветеранов труда им. Калинина Бердска признана лучшей в Новосибирской области

В региональном министерстве труда и социального развития подвели итоги областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник организации социального обслуживания населения».
Конкурс профмастерства среди работников социальной сферы проводится в Новосибирской области с 2011 года. Ключевые задачи конкурса - выявление наиболее профессионально подготовленных, обладающих высокой квалификацией, творческих работников социальных служб региона, поддержка перспективных идей и инновационных программ.
«В непростых условиях борьбы с коронавирусной инфекцией увеличилась нагрузка на социальных работников. Для многих пожилых людей социальный работник оказался единственным связующим звеном с внешним миром в период самоизоляции. Сотрудники стационарных социальных учреждений продолжают работать в режиме вахты по 14 дней, оставаясь все это время незаменимыми помощниками для проживающих в стационарах пожилых людей и инвалидов. И проведение подобных конкурсов позволяет не только поощрить лучших специалистов, но и в целом укрепить статус и поднять престиж профессии социального работника», - прокомментировал конкурс министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.
Традиционно номинантов на участие в конкурсе выдвигают коллективы учреждений социального обслуживания. При отборе кандидатов учитывают профессиональные, творческие, а также нравственные качества специалистов. Стоит отметить, что одно место на почетной доске заняла медицинская сестра палатная государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина» Владлена Заякина. Она признана лучшей медицинской сестрой организации социального обслуживания.
В текущем году для участия в конкурсе было заявлено порядка 60 номинантов. Среди критериев оценки участников конкурса - умение применить на практике профессиональные стандарты, знание нормативных основ в сфере социальной защиты населения, способность к разработке и реализации инновационных социальных проектов, технологий и методов работы.
Конкурсная комиссия подвела итоги и определила победителей областного этапа. Подробная информация о результатах конкурса размещена на сайте министерства в разделах «Конкурсы» и «Доска почета».
С полным списоком лучших вы можете на сайте Минтруда Новосибирской области.