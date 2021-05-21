Что можно и что категорически нельзя делать в полнолуние 26 мая 2021 на Цветочную опасную Луну? В эту ночь будет лунное затмение

В конце весны, 26 мая 2021 года, жители планеты смогут наблюдать необычное Полнолуние. Оно состоится в самой приближенной к Земле точке, а значит Луна будет выглядеть большой и сила ее влияния на все живое также будет усилена. Суперлуние произойдет в созвездии Стрельца.
Сразу с началом полнолуния начнется полное лунное затмение. такое событие случается редко, всего раз в несколько лет, учитывая, что каждый год у нас случается примерно по 2 лунных затмения. Но полными они бывают редко.
Цветочным Полнолуние называют потому, что в конце мая все активно расцветает.
Наблюдать за затмением не сможет большая часть России, поскольку произойдет это событие в 14.18 по московскому времени. Для большинства жителей России Луна будет находиться далеко за горизонтом. Но повезет жителям Дальнего Востока - у них время будет позволять наблюдать за необычным явлением.
Этот день считается опасным для некоторых людей. Дело в том, что полное лунное затмение с точки зрения эзотерики будет являться кармическим. Всегда такие затмения оцениваются как кульминационный этап определенного отрезка вашей жизни. В это время подводятся итого и мы собираем увеличенные проценты от всех наших поступков - плохих и хороших.
Растянется такое действие затмения примерно на 2 недели, хотя многие уже начинают его ощущать
Что не рекомендовано 26 мая 2021 года?
В этот день рекомендуется не начинать ничего важного, особенно это касается отношений. Не рекомендуется вступать в брак, а также начинать выяснять кто прав, кто виноват.
Нельзя принимать скоропалительные решения и выводы. Эмоции этого дня не позволят вам объективно оценить обстановку.
Злиться, критиковать окружающих. Если вы чувствуете себя эмоционально нестабильным, этот день лучше провести в одиночестве и как меньше контактировать с окружающими.
Откажитесь о финансовых вложений и отложите важные сделки. Не совершайте крупных покупок.
Перенесите по возможности хирургические операции и косметологические услуги. Нельзя стричься и подстригать ногти.
Что можно делать?
Заранее до наступления дня постарайтесь исправить свои ошибки, помиритесь с людьми, которых вы могли обидеть.
Ограничьте физические нагрузки. Полезными будут очистительные процедуры, профилактика заболеваний.
Можно строить планы на будущее.
Благоприятно анализировать свое прошлое, извлекать уроки.
Полезными будут медитации и молитвы.
Полезными будут пешие прогулки, спокойное общение.
Хорошо в этот день посидеть на диете, пить больше воды.
Благоприятными будут отказы от вредных привычек - если начнете сегодня, организм легче справится с зависимостью.