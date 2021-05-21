Дискредитацию памятных дат подозревает СК в критической статье краеведа о праздновании Дня Победы в Новосибирске
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Дискредитацию памятных дат подозревает СК в критической статье краеведа о праздновании Дня Победы в Новосибирске

7:30:465/21/2021
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По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку, назначена судебная лингвистическая экспертиза.

Краевед Андрей Поздняков считает неправильным делать из 9 мая шоу

В Новосибирске по сообщению СМИ организована доследственная проверка по факту дискредитации памятных дат и реабилитации фашизма. Об этом вечером 21 мая сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о размещении Андреем Поздняковым на одном из информационных ресурсов спорной статьи, в которой он выражает негативное отношение к празднованию Дня Победы.

По данному факту организована доследственная проверка, назначена судебная лингвистическая экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Материал под названием «Российское «Можем повторить — это ужасно: о том, как Великую Победу превратили в шоу» был опубликован 7 мая. Автор статьи рассуждает о том, что на улицах на 9 мая можно увидеть людей с орденами, которые не имеют никакого отношения к Великой Отечественной войне. Поздняков не приветствует таких гостей на празднике, заявляя, что у них должен быть свой праздник как у ветеранов локальных событий.

По мнению краеведа, праздник на 9 мая с его парадами прикрывает неудачи современной России. Он возмущен и тем, как современная молодежь клеит на машины лозунги «На Берлин», «Можем повторить». Не понимает родителей, которые наряжают детей в солдатскую форму.

За статью его могут привлечь по статье об оправдании нацизма, дискредитацию памятных дат и посадить на три года. Поэтому сам Поздняков готов привлечь специалистов по лингвистической экспертизе.

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