Пропал во время пожара спасенный погорелец: Полностью выгорел частный дом на двух хозяев в Бердске

В 20.00 пятницы, 21 мая, пожарные продолжают тушить выгоревший почти полностью частный дом на двух хозяев на ул. Пушкина в Бердске.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" замначальника бердской противопожарной службы Тихон Фроловский, распространение огня уже локализовали три пожарных подразделения, сейчас проливают оставшиеся конструкции.
Пожар произошел в доме №146/1 и 2 на ул. Пушкина.
-Одна половина выгорела полностью. Над второй - крыша. Получается, что сгорела крыша всего дома. Кроме того, пострадали надворные постройки на Пушкина, 148. У соседей сгорели сарай-дровник и гараж. Соседний дом отстояли, пострадали только надворные постройки, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Фроловский.
По его словам, сгоревший дом деревянный, крыша шиферная. Ближайший гидрант находится на расстоянии 120 метров. Это Фроловский назвал рабочим расстоянием.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
-Сейчас уточняем. Из одной половины хозяева эвакуировались самостоятельно. А из выгоревшей до прибытия пожарных подразделений соседи вывели человека. Неизвестно, хозяин это или нет. Потом он исчез из вида. И непонятно, то ли он убежал, то ли снова в дом зашел. А температура высокая, поэтому проверить выгоревшую половину не было возможно, - рассказал Тихон Васильевич.
Дознаватель ОНД выехал на место происшествия, чтобы установить причину пожара. Выезжали на пожар и сотрудники полиции.
Подробности - в ближайшее время.