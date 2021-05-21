Пропал во время пожара спасенный погорелец: Полностью выгорел частный дом на двух хозяев в Бердске
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Пропал во время пожара спасенный погорелец: Полностью выгорел частный дом на двух хозяев в Бердске

8:23:515/21/2021,Анастасия СолодковаФото: ГУ МЧС по НСО
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Из одной половины жильцы вышли сами, из другой соседи вывели человека. Но он вскоре исчез. Не исключено, что он вернулся в охваченный пламенем дом.

Из здания смогли самостоятельно эвакуироваться несколько человек

В 20.00 пятницы, 21 мая, пожарные продолжают тушить выгоревший почти полностью частный дом на двух хозяев на ул. Пушкина в Бердске.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" замначальника бердской противопожарной службы Тихон Фроловский, распространение огня уже локализовали три пожарных подразделения, сейчас проливают оставшиеся конструкции.

Пожар произошел в доме №146/1 и 2 на ул. Пушкина.

-Одна половина выгорела полностью. Над второй - крыша. Получается, что сгорела крыша всего дома. Кроме того, пострадали надворные постройки на Пушкина, 148. У соседей сгорели сарай-дровник и гараж. Соседний дом отстояли, пострадали только надворные постройки, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Фроловский.

По его словам, сгоревший дом деревянный, крыша шиферная. Ближайший гидрант находится на расстоянии 120 метров. Это Фроловский назвал рабочим расстоянием.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

-Сейчас уточняем. Из одной половины хозяева эвакуировались самостоятельно. А из выгоревшей до прибытия пожарных подразделений соседи вывели человека. Неизвестно, хозяин это или нет. Потом он исчез из вида. И непонятно, то ли он убежал, то ли снова в дом зашел. А температура высокая, поэтому проверить выгоревшую половину не было возможно, - рассказал Тихон Васильевич.

Дознаватель ОНД выехал на место происшествия, чтобы установить причину пожара. Выезжали на пожар и сотрудники полиции.

Подробности - в ближайшее время.

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