10 рабочих погибли при аварии на очистных сооружениях, подтвердила мэрия
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10 рабочих погибли при аварии на очистных сооружениях, подтвердила мэрия

8:46:415/21/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В результате работы на глубине восемь метров на очистных сооружениях произошел прорыв метана. Восемь человек госпитализировали. Еще одного ищут.

Мэрия Таганрога признала гибель десяти рабочих на очистных сооружениях

Власти Таганрога подтвердили гибель десяти рабочих в результате аварии на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. В администрации также сообщили о госпитализации   еще восемь человек. Первоначально сообщали о семи погибших. Но стало известно, что нашли 10 тел. Еще один рабочий числится без вести пропавшим. Но не исключают, что в момент ЧП его не было на очистных сооружениях. Сколько всего человек было в коллекторе, власти пока сказать не могут.

В управлении МЧС по Ростовской области сообщили, что тела десяти погибших подняты на поверхность из коллектора, но поисковые работы продолжаются.

Аварию устраняли сотрудники МУП "Управление Водоканал" Таганрога. Предположительно коммунальщики отравились парами газа. Сигнал в МЧС об инциденте поступил в 10:30 в пятницу. На место выехали представители всех экстренных служб и газодымной защиты.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев направил в Таганрог своего заместителя.

"В результате работы на глубине восемь метров на очистных сооружениях произошел прорыв метана", - сказал он и добавил, что из восьми пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, шестеро - в реанимации.

В связи с отравлением рабочих СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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