Пьяный подросток на машине без номеров сбил насмерть 63-летнюю прохожую на обочине дороги

63-летняя жительница Куркинского района Тульской области погибла под колесами автомобиля, управляемого 17-летним водителем. В машине находилось еще несколько человек, все были в состоянии алкогольного опьянения.
Утром 21 мая машина без номерных знаков вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с другим автомобилем, затем вылетела на обочину и сбила женщину. От травм, полученных в ДТП, пенсионерка погибла.
"После произошедшего водитель скрылся с места ДТП, однако в течение часа был задержан. Автомобиль был обнаружен без регистрационных номерных знаков", - рассказали в СК по Тульской области.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, в результате которого произошла смерть человека. Следователи осмотрели место происшествия и проводят допросы участников смертельной аварии.
По действиям несовершеннолетних будет проведена проверка работы органов системы профилактики правонарушений лицами до 18 лет.