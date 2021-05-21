Пьяный подросток на машине без номеров сбил насмерть 63-летнюю прохожую на обочине дороги
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Пьяный подросток на машине без номеров сбил насмерть 63-летнюю прохожую на обочине дороги

9:12:225/21/2021Фото: bloknot.ru
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После столкновения на встречке автомобиль вылетел на обочину и сбил женщину. За рулем сидел 17-летний водитель, а в салоне еще несколько подростков в состоянии алкогольного опьянения.

Пенсионерка погибла в аварии, виновником которой стал пьяный 17-летний водитель

63-летняя жительница Куркинского района Тульской области погибла под колесами автомобиля, управляемого 17-летним водителем. В машине находилось еще несколько человек, все были в состоянии алкогольного опьянения.

Утром 21 мая машина без номерных знаков вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с другим автомобилем, затем вылетела на обочину и сбила женщину. От травм, полученных в ДТП, пенсионерка погибла.

"После произошедшего водитель скрылся с места ДТП, однако в течение часа был задержан. Автомобиль был обнаружен без регистрационных номерных знаков", - рассказали в СК по Тульской области.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, в результате которого произошла смерть человека. Следователи осмотрели место происшествия и проводят допросы участников смертельной аварии.

По действиям несовершеннолетних будет проведена проверка работы органов системы профилактики правонарушений лицами до 18 лет.

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ДТПсмерть женщиныпьяный несовершеннолетний водитель
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