Экстренно сел самолет из Новосибирска из-за больного 2-летнего ребенка

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Ульяновск экстренно приземлился. Причиной незапланированной посадки стала повышенная температура у 2-летнего ребенка, находившегося на борту. О происшествии сообщили в Telegram-канале "Авиаинцидент".
“Экипаж рейса при выходе на контрольную связь доложил о больном пассажире, ребенок, мальчик 2 года, температура 38,5ºС.”, - говорится в сообщении.
Командир самолета запросил медиков к месту посадки. После приземления самолета ребенка тут же госпитализировали. На данный момент выясняются все подробности и обстоятельства случившегося.
По информации Telegram-канал «Aviaincident», борт успешно приземлился в аэропорту.