Экстренно сел самолет из Новосибирска из-за больного 2-летнего ребенка
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Экстренно сел самолет из Новосибирска из-за больного 2-летнего ребенка

10:31:195/21/2021Фото: S7
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Причиной незапланированной посадки стала повышенная температура у 2-летнего ребенка, находившегося на борту. После посадки ребенка госпитализировали.

Самолет из Новосибирска экстренно сел из-за высокой температуры у двухлетнего ребенка

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Ульяновск экстренно приземлился. Причиной незапланированной посадки стала повышенная температура у 2-летнего ребенка, находившегося на борту. О происшествии сообщили в Telegram-канале "Авиаинцидент".

“Экипаж рейса при выходе на контрольную связь доложил о больном пассажире, ребенок, мальчик 2 года, температура 38,5ºС.”, - говорится в сообщении.

Командир самолета запросил медиков к месту посадки. После приземления самолета ребенка тут же госпитализировали. На данный момент выясняются все подробности и обстоятельства случившегося.

По информации Telegram-канал «Aviaincident», борт успешно приземлился в аэропорту.

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