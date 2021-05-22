Премии лучшим школьникам даст мэр Бердска: Кто достоин и сколько денег заплатят
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Премии лучшим школьникам даст мэр Бердска: Кто достоин и сколько денег заплатят

2:13:085/22/2021
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Получателей премии главы определяет специальная комиссия. Предполагается, что деньги должны мотивировать бердских детей на хорошую учебу и успехи в спорте и творчестве.

Премия главы вручается в Бердске школьникам каждый год

Мэр Бердска Евгений Шестернин собирается премировать деньгами учеников бердских школ, который достигли «высоких результатов в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики по итогам 2020-2021 учебного года». Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации 20 мая. Но на выдвижение достойных кандидатур дали только сутки.

Деньги на поощрение лучших школьников выделяет городской бюджет — из ассигнований, предусмотренных на деятельность городского управления образования на 2021 год в рамках «выявления и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи Бердска». Кандидатур на получение премий предлагают как общеобразовательные школы, так и спортивные секции и учреждения культуры, в том числе частные. Получателей премии главы определяет специальная комиссия.

Предполагается, что премия должна мотивировать школьников на хорошую учебу и успехи в спорте и творчестве, а также повышать престиж занятия творчеством, спортом и высоких показателей в школе.

Соискателями премии могут стать бердчане в возрасте от 11 до 17 лет включительно, являющиеся лауреатами и дипломантами областных, всероссийских и международных предметных олимпиад, научно-практических конференций, фестивалей, конкурсов, выставок, спортивных соревнований. Документы на них представляются с 20 по 21 мая 2021 года. Материалы, представленные в другие сроки, не рассматриваются, сказано в мэрском постановлении.

По итогам 2020-2021 учебного года присуждаются премии:
1) в области образования – 37 премий (не более двух обучающимся от образовательной организации, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья), каждая в размере 1000 рублей;
2) в области спорта – 8 премий, каждая в размере 1000 рублей;
3) в области культуры – 8 премий, каждая в размере 1000 рублей;
4) в области молодежной политики – 2 премии, каждая в размере 1000 рублей.

Сертификаты на получение премии обналичивают в бухгалтерии бердского управления образования. Вручают их в торжественной обстановке главой Бердска с приглашением родителей и СМИ.

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