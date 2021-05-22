Точное расписание экзаменов-2021 для выпускников 9-х и 11-х классов школ Бердска утвердил мэр

Мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о проведении государственной итоговой аттестации школьников в 2021 году. Текст документа опубликован на официальном сайте бердской мэрии 20 мая.
Постановлением предписано руководителю городского управления образования Михаилу Каркавину создать условия выпускникам 9-х и 11-х классов бердских школ для сдачи экзаменов. Кроме того, документом утверждены места, где будет проходить итоговая аттестация, а также расписание экзаменов. Отдельно упоминаются выпускники прошлых лет, решившие сдать ЕГЭ в 2021 году, и те, кто получал среднее общее образование в иностранных школах.
Сдавать экзамены бердские школьники будут в шести пунктах. Это школа №2 «Спектр», школа №10 «Пересвет», школы №13 и 5, а также лицеи №6 и 7. Кроме того предусмотрена сдача экзаменов на дому. Уже 27 июля управление образования должно отчитаться о том, как прошла итоговая аттестация в Бердске.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 21 мая в школах прошли последние звонки. И уже через два дня бердские школьники начнут сдавать экзамены.
Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников XI классов по программам среднего общего образования в 2021 году
Государственная итоговая аттестация в форме и государственного выпускного экзамена, и единого госэкзамена (ЕГЭ) для 11-классников начинается в 10.00.
Основные сроки государственной итоговой аттестации
ГВЭ
25 мая (вторник) - русский язык, время на экзамен 2 часа 30 минут (150 минут)
28 мая (пятница) — математика 2 часа (120 минут)
ЕГЭ
31 мая (понедельник) - география 3 часа (180 минут)
химия 3 часа 30 минут (210 минут)
литература 3 часа 55 минут (235 минут)
3 июня (четверг) - русский язык 3 часа 30 минут (210 минут)
4 июня (пятница) - русский язык 3 часа 30 минут (210 минут)
7 июня (понедельник) - математика (профильный уровень) 3 часа 55 минут (235 минут)
11 июня (пятница) - физика 3 часа 55 минут (235 минут)
история 3 часа 55 минут (235 минут)
15 июня (вторник) — обществознание 3 часа 55 минут (235 минут)
18 июня (пятница) — биология 3 часа 55 минут (235 минут)
иностранные языки (письменно) 3 часа (180 минут)
21 июня (понедельник) - английский язык (устно) 15 минут
китайский язык (устно) 12 минут
24 июня (четверг) - информатика и ИКТ (КЕГЭ) 3 часа 55 минут (235 минут)
25 июня (пятница) - информатика и ИКТ (КЕГЭ) 3 часа 55 минут (235 минут)
Резервные сроки государственной итоговой аттестации
ГВЭ
8 июня (вторник) - русский язык 2 часа 30 минут (150 минут)
дополнительно — математика 2 часа (120 минут)
ЕГЭ
28 июня (понедельник) - русский язык 3 часа 30 минут (210 минут)
биология 3 часа 55 минут (235 минут)
география 3 часа 30 минут (210 минут)
литература 3 часа 55 минут (235 минут)
история 3 часа 55 минут (235 минут)
китайский язык (устно) 12 минут
29 июня (вторник) - иностранные языки (письменно) 3 часа (180 минут)
информатика и ИКТ (КЕГЭ) 3 часа 55 минут (235 минут)
математика (профильный уровень) 3 часа 55 минут (235 минут)
обществознание 3 часа 55 минут (235 минут)
физика 3 часа 55 минут (235 минут)
химия 3 часа 30 минут (210 минут)
2 июля (пятница) - по всем предметам дополнительно
Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации
ЕГЭ
12 июля (понедельник) - география3 часа 30 минут (210 минут) дополнительно
литература 3 часа 55 минут (235 минут)
английский язык (устно) 15 минут
китайский язык (устно) 12 минут
биология 3 часа 55 минут (235 минут)
история 3 часа 55 минут (235 минут)
ГВЭ
13 июля (вторник) - русский язык 3 часа 30 минут (210 минут) дополнительно
ЕГЭ
14 июля (среда) - обществознание 3 часа 55 минут (235 минут) дополнительно
физика 3 часа 55 минут (235 минут)
химия 3 часа 30 минут (210 минут)
иностранные языки (письменно) 3 часа (180 минут)
математика (профильный уровень) 3 часа 55 минут (235 минут)
информатика и ИКТ (КЕГЭ) 3 часа 55 минут (235 минут)
ГВЭ
17 июля (суббота) - по всем предметам дополнительно
3 сентября (пятница) - русский язык дополнительно
6 сентября (понедельник) - математика дополнительно
13 сентября (понедельник) - русский язык дополнительно
15 сентября (среда) — математика дополнительно
Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX классов по программам основного общего образования в 2021 году
Время начала экзаменов ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) – в 10.00.
Основные сроки государственной итоговой аттестации
ОГЭ
24 мая (понедельник) - русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)
ГВЭ
24 мая (понедельник) - русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)
ОГЭ
25 мая (вторник) - русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)
ГВЭ
25 мая (вторник) - русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)
ОГЭ
27 мая (четверг) — математика 3 часа 55 минут (235 минут)
ГВЭ
27 мая (четверг) — математика 3 часа 55 минут (235 минут)
ОГЭ
28 мая (пятница) — математика 3 часа 55 минут (235 минут)
ГВЭ
- 28 мая (пятница) — математика 3 часа 55 минут (235 минут)
Резервные сроки государственной итоговой аттестации
ОГЭ и ГВЭ
8 июня (вторник) - русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)
ОГЭ и ГВЭ
16 июня (среда) — математика 3 часа 55 минут (235 минут)
ОГЭ и ГВЭ
30 июня (среда) - русский язык 3 часа 55 минут (235 минут) дополнительно
ОГЭ и ГВЭ
2 июля (пятница) — математика 3 часа 55 минут (235 минут) дополнительно
Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации
ОГЭ и ГВЭ
3 сентября (пятница) - русский язык 3 часа 55 минут (235 минут) дополнительно
ОГЭ и ГВЭ
6 сентября (понедельник) — математика 3 часа 55 минут (235 минут)
ОГЭ и ГВЭ
13 сентября (понедельник) - русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)
ОГЭ и ГВЭ
15 сентября (среда) — математика 3 часа 55 минут (235 минут)