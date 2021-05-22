Дачников ждет тюрьма за выращивание петрушки. Разъяснение юриста
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Дачников ждет тюрьма за выращивание петрушки. Разъяснение юриста

9:05:545/22/2021Фото: pixabay.com
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Правозащитник предупредил, что если культивирование петрушки происходит с целью получения наркотического масла, то это подпадает под уголовную ответственность по со ст. 228 УК РФ.

Петрушка - растение второго года жизни отлично перенесёт зиму и обеспечит вас самой ранней ароматной зеленью
Петрушка - растение второго года жизни отлично перенесёт зиму и обеспечит вас самой ранней ароматной зеленью

Дачникам разъяснил правду о запрете на петрушку правозащитник Евгений Корчаго. В беседе с "Прайм" адвокат отметил, что семена петрушки кудрявой действительно включены в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". Впрочем, зелень петрушки под запрет не попадает, а значит, выращивать и употреблять ее считается законным.

"В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло", — пояснил он.

Правозащитник предупредил, что если культивирование петрушки происходит с целью получения наркотического масла, то это подпадает под уголовную ответственность по со ст. 228 УК РФ.

Также могут назначить штраф в размере до 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода нарушителя за период до трех месяцев. Предполагается наказание в виде обязательных работа на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Вместе с тем юрист заявил, что если вы не собираетесь использовать семена петрушки кудрявой, то ее смело можно выращивать на дачном участке, без опаски попасть под уголовное преследование.

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