Тайна раскрыта: Почему остановилась стройка нового вокзала в Бердска за 500 млн рублей

Появление нового вокзала в Бердске волнует многих горожан.
Напомним, что первый этап строительства на вокзале завершен. Для осуществления работ второго этапа велись поиски подрядчика. Найден ли он, ответил "Курьер. Среда. Бердск" начальник управления градостроительства Дмитрий Есиков.
- Мы связывались с руководством РЖД. В настоящее время у них происходит процедура определения подрядчика. Это долгие конкурсные процедуры. Как заверили нас в руководстве, ориентировочно работы возобновятся летом. Но конкретное число пока не могу назвать, потому что все зависит от процедуры выбора подрядчика, - рассказал Дмитрий Есиков в пятницу.
Отметим, что здание железнодорожного вокзала в Бердске является частью будущего вокзального комплекса, реализуемого в рамках проекта «Реконструкция вокзального комплекса Бердск с адаптацией для маломобильных пассажиров». В настоящее время на вокзале функционируют временные кассы. Пассажиры пребывают в тесных залах ожидания, под которые приспособили строительные вагончики.
В старом здании сняли окна, а также облицовочный слой с фасада, установили каркас, предназначенный для новой пристройки. Предполагается, что в новом здании площадью 1562,8 кв. метров будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные, комнаты матери и ребенка, санитарно-бытовые и производственные помещения для обслуживающих вокзал служб и подразделений, коммерческие площади и объединенный пассажирский зал.
Стоимость нового вокзального комплекса оценивается примерно в 500 млн рублей. Окончание строительства включает все этапы - это третий квартал 2022 года.
Подробности - в ближайшее время.
Так будет выглядеть новое здание вокзала