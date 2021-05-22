Обманутые дольщики пожаловались генпрокурору Краснову: Около 9000 человек в Новосибирской области ждут своих квартир
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Обманутые дольщики пожаловались генпрокурору Краснову: Около 9000 человек в Новосибирской области ждут своих квартир

12:21:055/22/2021Фото: Вы вкладывали деньги в строительство жилья?
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Проблемы обманутых дольщиков были рассмотрены генпрокурором России в ходе встречи в Новосибирске. Игорь Краснов пообещал людям разобраться в ситуации - доклад каждый месяц.

Обманутые дольщики региона рассказали генпрокурору о проблемах с получением купленных квартир

Генеральный прокурор России Игорь Краснов пообещал обманутым дольщикам Новосибирской области разобраться в ситуации и помочь. Рабочая поездка Краснова в Новосибирск стала очень продуктивной — он провел личный прием граждан, недовольных решением своих проблем, отдельно генпрокурор встретился с дольщиками, вложившими деньги в строительство многоквартирных домов (более 30), которые не могут получить квартиры на протяжении 10 лет.

"Мы берем на контроль ситуацию в Новосибирской области и будем разбираться, пока проблема не будет решена. Мы не оставим вас один на один с вашими проблемами", - подчеркнул в ходе встречи с представителями дольщиков Краснов.

По словам генерального прокурора, проблемой новосибирских дольщиков будут заниматься не только сотрудники региональной прокуратуры, но и работники подразделений центрального аппарата ведомства. Дмитрия Демешина— своего первого зама в Сибирском федеральном округе — Краснов обязал ежемесячно докладывать о проведенной работе.

Пришедшие на встречу с главой Генпрокуратуры обманутые граждане рассказали ему о том, что в 80 строящихся многоквартирных домах с 2005 по 2021 год были использованы деньги 8800 дольщиков, так и не получивших жилье. Краснов пообещал людям держать под контролем ситуацию в регионе и отметил, что несколько уголовных дел по его инициативе уже возбуждено.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", есть в региональном списке проблемных домов и замороженная стройка в Бердске. Обманутыми оказались 121 дольщик, вложивший порядка 140 млн рублей в высотку по адресу: ул. К. Маркса, 57/1. Директора фирмы подрядчика судят за мошенничество.

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