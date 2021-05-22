FIFA опубликовала команду сезона-2021 в серии А
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FIFA опубликовала команду сезона-2021 в серии А

12:37:525/22/2021Фото: PsyCat Games
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Команду из лучших игроков итальянского чемпионата представили в EA Sports.

Стал известен состав лучшей команды по результатам чемпионата Италии
Компания EA Sports в течение последнего месяца определяла лучших игроков итальянской Серии А в FIFA 21 и выставила такой состав: Криштиану Роналду, Хуан Куадрадо (оба — «Ювентус»), Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр (все — «Интер»), Дрис Мертенс, Лоренцо Инсинье (оба — «Наполи»), Франк Кесси, Джанлуиджи Доннарумма, Тео Эрнандес (все — «Милан»), Луис Муриэль, Кристиан Ромеро (оба — «Аталанта»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Доменико Берарди («Сассуоло»).
22-23 мая проходит заключительный тур Серии А. «Интер» стал его победителем досрочно, набрав 88 очков после 37 проведенных игр. От ближайшего соперника он отделен десятью очками, что и стало финальным доказательством неоспоримого преимущества команды в Серии А.
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