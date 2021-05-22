Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2021 года

Святителя Николая Чудотворца особо почитают в христианском мире. В православных храмах ему читают молитвы каждый четверг еженедельно, а также 22 мая, 11 августа и 19 декабря отмечаются дни его памяти.
Именно к Николаю чудотворцу, как к посреднику между человеком и Богом, чаще всего обращаются с самыми различными просьбами о помощи и покровительстве.
Он не только может помочь в семейных делах и восстановлении справедливости, в исцелении и замужестве, в обретении семейного счастья и помощи в делах. Очень часто его молят об исполнения своих заветных желаний.
Существует особая молитва к святителю, которую нужно читать на протяжении сорока дней. Очень многим она помогла.
Если вы просите Николая Чудотворца о материальных благах, то вам нужна другая молитва. Вот ее текст: