Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2021 года
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Молитва на исполнение желания в день Николая Чудотворца 22 мая 2021 года

2:20:525/22/2021Фото: Фома
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Он не только может помочь в семейных делах и восстановлении справедливости, в исцелении и замужестве, в обретении семейного счастья и помощи в делах. Очень часто его молят об исполнения своих заветных желаний.

икона
Святитель Николай никогда не отказывал в помощи

Святителя Николая Чудотворца особо почитают в христианском мире. В православных храмах ему читают молитвы каждый четверг еженедельно, а также 22 мая, 11 августа и 19 декабря отмечаются дни его памяти.

Именно к Николаю чудотворцу, как к посреднику между человеком и Богом, чаще всего обращаются с самыми различными просьбами о помощи и покровительстве.

Он не только может помочь в семейных делах и восстановлении справедливости, в исцелении и замужестве, в обретении семейного счастья и помощи в делах. Очень часто его молят об исполнения своих заветных желаний.

Существует особая молитва к святителю, которую нужно читать на протяжении сорока дней. Очень многим она помогла.


Если вы просите Николая Чудотворца о материальных благах, то вам нужна другая молитва. Вот ее текст:


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