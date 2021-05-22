Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном. Но поставил условия
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Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном. Но поставил условия

2:31:315/22/2021Фото: Flickr
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Американский президент рассказал, на каких условиях готов встретится с лидером Северной Кореи.

Джо Байден хочет встретиться с лидером КНДР, чтобы обсудить отказ Пхеньяна от ядерного оружия

Джо Байден заявил, что готов и может провести встречу с Ким Чен Ыном в случае, если последний согласится вести переговоры по отказу от использования и производства ядерного оружия в КНДР. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой Республики Корея Мун Чже Ином.

Президент США рассказал, что для проведения подготовки такой встречи необходимо понять, готов ли лидер КНДР двигаться в направлении уменьшения ядерного потенциала.

«Если он возьмет на себя обязательства относительно того, чтобы я встретился с ним, если есть обязательство, в соответствии с которым мы встречаемся. Это обязательство должно заключаться в том, что идет обсуждение его ядерного арсенала», — заявил Байден.

Также Байден сказал, что он не собирается встречаться с ним как с признанным законным руководителем государства, как это делал Дональд Трамп — предыдущий президент США.

Байден сообщил, что сначала необходимо посещение корейской территории американской делегацией и определение понимания целей предполагаемой встречи.

«Я бы гарантировал, что  моя команда встретится с коллегами, и знает, по какому именно вопросу мы встречаемся», — добавил он.

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