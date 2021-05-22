Мертвым нашли пропавшего без вести 44-летнего новосибирца: Приятель задушил и спрятал труп во дворе
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Мертвым нашли пропавшего без вести 44-летнего новосибирца: Приятель задушил и спрятал труп во дворе

1:49:295/22/2021Фото: СКР по НСО
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Между знакомыми в гараже произошла ссора, закончившаяся убийством. Подозреваемый, которого задержали через месяц после преступления, признал вину в полном объеме.

Тело задушенного нашли правоохранители во дворе частного дома

В Новосибирске задержан подозреваемый в совершении убийства знакомого, сообщили 22 мая в управлении СКР по Новосибирской области.

Следственными органами региона 19 апреля 2021 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения 44-летнего мужчины.

По данным следствия, 10 апреля вечером между подозреваемым и потерпевшим, которые находились в гараже на улице Есенина в Октябрьском районе Новосибирска, произошла ссора между двумя местными жителями. Во время конфликта один из них на почве личных неприязненных отношений решил убить второго - ранее ему знакомого. Реализуя преступный умысел, подозреваемый руками задушил своего оппонента. Убедившись, что тот мертв, спрятал труп.

Следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска МВД по Новосибирской области проведена значительная и кропотливая работа по изобличению фигуранта преступления.

Как сообщили в Следственном комитете, 21 мая 2021 года по подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний мужчина. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в убийстве. Вину в совершении которого обвиняемый признал в полном объеме.

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