Самые подходящие дни для высадки помидор в открытый грунт по лунному календарю в конце мая 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самые подходящие дни для высадки помидор в открытый грунт по лунному календарю в конце мая 2021 года

7:20:385/22/2021Фото: pxhere
0

Высаживается рассада как можно глубже - практически до нижних листьев. Семядольные листочки удаляются за 5 дней до пересадки.

помидоры
Осталось немного дней для высадки рассады помидоры

В некоторых регионах России уже достаточно тепло, чтобы высаживать рассаду томатов прямо в открытый грунт. Температура воздуха должна быть постоянной и держаться на уровне +20 градусов тепла. Ночью она не должна быть ниже +16...+18 градусов.

Рекомендуется для посадки выбирать пасмурный день или время после заката солнца, чтобы рассада спокойнее адаптировала к новому месту без солнечных ожогов листвы. Но все равно в первое время рассаду лучше притенять в течение дня.

За пару недель до высадки рассаду нужно начать закалять. Постепенно выносить ее в прохладное место, постепенно увеличивая время пребывания рассады на улице. За сутки до высадки нужно вынести рассаду на улицу и оставить ее там.

За полчаса до пересадки ростки хорошо полить водой, чтобы не повредить при пересадке корневую систему.

Высаживается рассада как можно глубже - практически до нижних листьев. Семядольные листочки удаляются за 5 дней до пересадки.

Чтобы улучшить приживаемость помидорной рассады, следует выбирать наиболее благоприятный день для ее высадки по лунному календарю.

В мае 2021 года такими днями в последней декаде месяца станут 23, 24, 25, 28, 29 мая 2021 года.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачапомидорырассадаблагоприятные днивысадка в грунт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какой сорт помидоров вы выращиваете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Самые подходящие дни для высадки помидор в открытый грунт по лунному календарю в конце мая 2021 года
    7:20:38 5/22/2021
    Самые подходящие дни для высадки помидор в открытый грунт по лунному календарю в конце мая 2021 года
    БердскВыпускники рыдали: На последнем звонке-2021 в школе №1 Бердска запустили самолеты. Смотрите видео и фото
    6:36:06 5/22/2021
    Выпускники рыдали: На последнем звонке-2021 в школе №1 Бердска запустили самолеты. Смотрите видео и фото
    Мать избила дочку ногами возле подъезда. Видео "воспитания" появилось в Сети
    6:21:59 5/22/2021
    Мать избила дочку ногами возле подъезда. Видео "воспитания" появилось в Сети
    Преображение Господне-2021: точная дата, традиции и запреты дня
    6:20:06 5/22/2021
    Преображение Господне-2021: точная дата, традиции и запреты дня
    БердскСколько новых заразившихся коронавирусам и подозрительных выявили в Бердске за сутки на 22 мая, стало известно
    6:01:59 5/22/2021
    Сколько новых заразившихся коронавирусам и подозрительных выявили в Бердске за сутки на 22 мая, стало известно
    Россия выиграла у чехов 4:3 на старте ЧМ-2021 по хоккею. Как это было
    5:43:13 5/22/2021
    Россия выиграла у чехов 4:3 на старте ЧМ-2021 по хоккею. Как это было
    БердскТайна раскрыта: Почему остановилась стройка нового вокзала в Бердска за 500 млн рублей
    5:38:48 5/22/2021
    Тайна раскрыта: Почему остановилась стройка нового вокзала в Бердска за 500 млн рублей
    БердскРозыск: Украл велосипед и скрылся на нем неизвестный в Бердске
    5:20:41 5/22/2021
    Розыск: Украл велосипед и скрылся на нем неизвестный в Бердске
    Троица в 2021 году какого числа?
    5:20:25 5/22/2021
    Троица в 2021 году какого числа?
    Приложение WhatsApp станет платным? Мошенники уже берут деньги с пользователей за обновление
    5:04:17 5/22/2021
    Приложение WhatsApp станет платным? Мошенники уже берут деньги с пользователей за обновление