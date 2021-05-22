Самые подходящие дни для высадки помидор в открытый грунт по лунному календарю в конце мая 2021 года

В некоторых регионах России уже достаточно тепло, чтобы высаживать рассаду томатов прямо в открытый грунт. Температура воздуха должна быть постоянной и держаться на уровне +20 градусов тепла. Ночью она не должна быть ниже +16...+18 градусов.
Рекомендуется для посадки выбирать пасмурный день или время после заката солнца, чтобы рассада спокойнее адаптировала к новому месту без солнечных ожогов листвы. Но все равно в первое время рассаду лучше притенять в течение дня.
За пару недель до высадки рассаду нужно начать закалять. Постепенно выносить ее в прохладное место, постепенно увеличивая время пребывания рассады на улице. За сутки до высадки нужно вынести рассаду на улицу и оставить ее там.
За полчаса до пересадки ростки хорошо полить водой, чтобы не повредить при пересадке корневую систему.
Высаживается рассада как можно глубже - практически до нижних листьев. Семядольные листочки удаляются за 5 дней до пересадки.
Чтобы улучшить приживаемость помидорной рассады, следует выбирать наиболее благоприятный день для ее высадки по лунному календарю.
В мае 2021 года такими днями в последней декаде месяца станут 23, 24, 25, 28, 29 мая 2021 года.