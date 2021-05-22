Россия выиграла у чехов 4:3 на старте ЧМ-2021 по хоккею. Как это было

21 мая в рамках чемпионата мира 2021 года в Риге состоялся стартовый матч между командами России и Чехии, в котором российская команда обыграла чехов в упорной борьбе.
За 19 секунд до окончания матча Михаил Григоренко забил шайбу, которая и стала победной в этом матче. Счет поединка 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Тяжелейшим матчем, по мнению болельщиков, на старте чемпионата мира стала первая встреча российских и чешских хоккеистов.
С 21 мая по 6 июня в Латвии проходит чемпионат мира по хоккею. Российские спортсмены выступают в группе А, в которой кроме команд Чехии и Великобритании сыграют с представителями Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Белоруссии.
Капитан команды — Антон Слепышев (ЦСКА), тренер — Валерий Брагин.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 22 мая в 16:15 по московскому времени состоится матч Россия — Великобритания, его трансляцию можно будет увидеть на Первом канале.