Россия выиграла у чехов 4:3 на старте ЧМ-2021 по хоккею. Как это было
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Россия выиграла у чехов 4:3 на старте ЧМ-2021 по хоккею. Как это было

5:43:135/22/2021Фото: Pixabay
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Первая встреча российской команды на чемпионате мира завершилась победой над сборной Чехии. За 19 секунд до окончания третьего периода была заброшена победная шайба.

В субботу 22 мая пройдет 2 игра российской команды на ЧМ-21

21 мая в рамках чемпионата мира 2021 года в Риге состоялся стартовый матч между командами России и Чехии, в котором российская команда обыграла чехов в упорной борьбе.

За 19 секунд до окончания матча Михаил Григоренко забил шайбу, которая и стала победной в этом матче. Счет поединка 4:3 (1:1, 1:1, 2:1). Тяжелейшим матчем, по мнению болельщиков, на старте чемпионата мира стала первая встреча российских и чешских хоккеистов.

С 21 мая по 6 июня в Латвии проходит чемпионат мира по хоккею. Российские спортсмены выступают в группе А, в которой кроме команд Чехии и Великобритании сыграют с представителями Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Белоруссии.

Капитан команды — Антон Слепышев (ЦСКА), тренер — Валерий Брагин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 22 мая в 16:15 по московскому времени состоится матч Россия — Великобритания, его трансляцию можно будет увидеть на Первом канале.

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