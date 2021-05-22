20 июля - Курбан-байрам -2021: как встречают великий праздник мусульмане Ид аль-Адха

Паломничество в Мекку рано или поздно должен совершить каждый мусульманин. Это называется хадж. В каждом году время хаджа определяется по разному, поскольку исчисление календарного времени у мусульман определяется по лунному календарю.
Весь хадж состоит из пяти дней. Последний день паломничество - стояние на горе Арафат. Если его не совершить, весь хадж не засчитывается.
Окончание паломничества отмечается большим праздником - Курбан Байрам. Это праздник жертвоприношения. Он всегда отмечается на 70-ый день после Ураза-байрама. Эти два праздника являются самыми главными у мусульман.
В этот праздник вспоминаются события, когда Аллах передал послание с архангелом Джебраилом послание для одного из своих подданных - Ибрагима - принести ему в жертву своего сына. Ибрагим послушно отправился вместе с сыном в долину Мина. Сын также знал, что ему предстоит, но не сопротивлялся, приняв волю Всевышнего. Он лишь молился и плакал.
В момент принесения жертвы Аллах сделал так, что нож не мог резать, а вместо сына под ножом оказался баран. Увидев истинную любовь к себе, Всевышний в знак благословления подарил возможность Ибрагиму еще раз стать отцом.
С тех пор этот праздник очень широко отмечается мусульманами.
На этот праздник нужно совершить полное омовение, надеть чистые одежды и отправиться в мечеть. После всеобщей молитвы положено приносить барашка в жертву.
В ряде мусульманских регионов этот праздник является государственным выходным днем.