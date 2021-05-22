Мать избила дочку ногами возле подъезда. Видео "воспитания" появилось в Сети
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мать избила дочку ногами возле подъезда. Видео "воспитания" появилось в Сети

6:21:595/22/2021Фото: Скриншот
0

Очевидец, который зафиксировал зверское обращение женщины с дочерью, сообщает, что это происходит не в первый раз. Пользователи считают, что мать заслужила лишения родительских прав.

В Казани мать избила дочь ногами

В одной их типовых многоэтажек Казани произошел нетипичный случай «воспитания» ребенка. В соцсетях 22 мая опубликовано видео на котором снят процесс избиения девочки ногами.

Очевидец снял шокирующий момент встречи дочери, которая пришла к подъезду дома где ее ждала мать. Женщина начала пинать девочку ногами в лицо и спину, та падала, убегала, но снова возвращалась.

Очевидец, который зафиксировал зверское обращение женщины с дочерью, сообщает, что это происходит не в первый раз.

Пользователи стали под роликам ставить пометки с аккаунтами прокуратуры Татарстана и страницы президента республики.

По словам неравнодушных граждан, женщина заслуживает лишения родительских прав и соответствующего наказания.

Скорее всего, местные правоохранители уже заинтересовались сценой издевательства над ребенком и разыскивают совершившую его.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
видеонаказаниеизбиение ребенка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы бы вмешались в ситуацию, если бы были свидетелем?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскСколько новых заразившихся коронавирусам и подозрительных выявили в Бердске за сутки на 22 мая, стало известно
    6:01:59 5/22/2021
    Сколько новых заразившихся коронавирусам и подозрительных выявили в Бердске за сутки на 22 мая, стало известно
    Россия выиграла у чехов 4:3 на старте ЧМ-2021 по хоккею. Как это было
    5:43:13 5/22/2021
    Россия выиграла у чехов 4:3 на старте ЧМ-2021 по хоккею. Как это было
    БердскТайна раскрыта: Почему остановилась стройка нового вокзала в Бердска за 500 млн рублей
    5:38:48 5/22/2021
    Тайна раскрыта: Почему остановилась стройка нового вокзала в Бердска за 500 млн рублей
    БердскРозыск: Украл велосипед и скрылся на нем неизвестный в Бердске
    5:20:41 5/22/2021
    Розыск: Украл велосипед и скрылся на нем неизвестный в Бердске
    Троица в 2021 году какого числа?
    5:20:25 5/22/2021
    Троица в 2021 году какого числа?
    Приложение WhatsApp станет платным? Мошенники уже берут деньги с пользователей за обновление
    5:04:17 5/22/2021
    Приложение WhatsApp станет платным? Мошенники уже берут деньги с пользователей за обновление
    БердскКупец Горохов стал историческим брендом Бердска: Новые факты из его жизни обнаружил городской музей
    4:30:35 5/22/2021
    Купец Горохов стал историческим брендом Бердска: Новые факты из его жизни обнаружил городской музей
    Сильные молитвы, которые нужно прочесть в день Николая Чудотворца 22 мая
    4:20:06 5/22/2021
    Сильные молитвы, которые нужно прочесть в день Николая Чудотворца 22 мая
    Разгром обещают: Россия сыграет с Великобританией в ЧМ по хоккею 22 мая в 16.15 по московскому времени
    4:02:27 5/22/2021
    Разгром обещают: Россия сыграет с Великобританией в ЧМ по хоккею 22 мая в 16.15 по московскому времени
    Снова рост смертей от коронавируса зарегистрировали за сутки на 22 мая в Новосибирской области: Кто умер
    3:40:27 5/22/2021
    Снова рост смертей от коронавируса зарегистрировали за сутки на 22 мая в Новосибирской области: Кто умер