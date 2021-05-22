Мать избила дочку ногами возле подъезда. Видео "воспитания" появилось в Сети

В одной их типовых многоэтажек Казани произошел нетипичный случай «воспитания» ребенка. В соцсетях 22 мая опубликовано видео на котором снят процесс избиения девочки ногами.
Очевидец снял шокирующий момент встречи дочери, которая пришла к подъезду дома где ее ждала мать. Женщина начала пинать девочку ногами в лицо и спину, та падала, убегала, но снова возвращалась.
Очевидец, который зафиксировал зверское обращение женщины с дочерью, сообщает, что это происходит не в первый раз.
Пользователи стали под роликам ставить пометки с аккаунтами прокуратуры Татарстана и страницы президента республики.
По словам неравнодушных граждан, женщина заслуживает лишения родительских прав и соответствующего наказания.
Скорее всего, местные правоохранители уже заинтересовались сценой издевательства над ребенком и разыскивают совершившую его.