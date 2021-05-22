Сколько новых заразившихся коронавирусам и подозрительных выявили в Бердске за сутки на 22 мая, стало известно

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние сведения о коронавирусе в Бердске на субботу.
По данным оперативного штаба за прошедшие сутки на 22 мая в городе выявили еще двух заразившихся COVID-19. У них лабораторно подтвержден диагноз. При этом за последние 24 часа взяли еще 116 тестов у бердчан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Результаты станут известны позже.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по приказу главы минздрава Новосибирской области Константина Хальзова, сейчас всех пациентов с признаками ОРВИ проверят на коронавирус.
По информации оперштаба, на 22 мая в Бердске под медицинским наблюдением находится 102 жителя города - у них подозревают COVID-19. Вылечились от коронавируса за все время пандемии 1675 бердчан.
Всего в городе официально зарегистрировано 1736 случаев коронавирусной инфекции, по данным на субботу.
"Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в Новосибирской области за сутки на 22 мая выявили 75 новых заболевших коронавирусом, пять человек скончались.