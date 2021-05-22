Сколько новых заразившихся коронавирусам и подозрительных выявили в Бердске за сутки на 22 мая, стало известно
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сколько новых заразившихся коронавирусам и подозрительных выявили в Бердске за сутки на 22 мая, стало известно

6:01:595/22/2021
0

Вылечились от коронавируса за все время пандемии 1675 бердчан. Всего в городе официально зарегистрировано 1736 случаев коронавирусной инфекции, по данным на субботу.

врач
В Бердске нашли новых заболевших коронавирусом

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние сведения о коронавирусе в Бердске на субботу.

По данным оперативного штаба за прошедшие сутки на 22 мая в городе выявили еще двух  заразившихся COVID-19. У них лабораторно подтвержден диагноз. При этом за последние 24 часа взяли еще 116 тестов у бердчан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Результаты станут известны позже.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по приказу главы минздрава Новосибирской области Константина Хальзова, сейчас всех пациентов с признаками ОРВИ проверят на коронавирус.

По информации оперштаба, на 22 мая в Бердске под медицинским наблюдением находится 102 жителя города - у них подозревают COVID-19. Вылечились от коронавируса за все время пандемии 1675 бердчан.

Всего в городе официально зарегистрировано 1736 случаев коронавирусной инфекции, по данным на субботу.

"Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в Новосибирской области за сутки на 22 мая выявили 75 новых заболевших коронавирусом, пять человек скончались.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Россия выиграла у чехов 4:3 на старте ЧМ-2021 по хоккею. Как это было
    5:43:13 5/22/2021
    Россия выиграла у чехов 4:3 на старте ЧМ-2021 по хоккею. Как это было
    БердскТайна раскрыта: Почему остановилась стройка нового вокзала в Бердска за 500 млн рублей
    5:38:48 5/22/2021
    Тайна раскрыта: Почему остановилась стройка нового вокзала в Бердска за 500 млн рублей
    БердскРозыск: Украл велосипед и скрылся на нем неизвестный в Бердске
    5:20:41 5/22/2021
    Розыск: Украл велосипед и скрылся на нем неизвестный в Бердске
    Троица в 2021 году какого числа?
    5:20:25 5/22/2021
    Троица в 2021 году какого числа?
    Приложение WhatsApp станет платным? Мошенники уже берут деньги с пользователей за обновление
    5:04:17 5/22/2021
    Приложение WhatsApp станет платным? Мошенники уже берут деньги с пользователей за обновление
    БердскКупец Горохов стал историческим брендом Бердска: Новые факты из его жизни обнаружил городской музей
    4:30:35 5/22/2021
    Купец Горохов стал историческим брендом Бердска: Новые факты из его жизни обнаружил городской музей
    Сильные молитвы, которые нужно прочесть в день Николая Чудотворца 22 мая
    4:20:06 5/22/2021
    Сильные молитвы, которые нужно прочесть в день Николая Чудотворца 22 мая
    Разгром обещают: Россия сыграет с Великобританией в ЧМ по хоккею 22 мая в 16.15 по московскому времени
    4:02:27 5/22/2021
    Разгром обещают: Россия сыграет с Великобританией в ЧМ по хоккею 22 мая в 16.15 по московскому времени
    Снова рост смертей от коронавируса зарегистрировали за сутки на 22 мая в Новосибирской области: Кто умер
    3:40:27 5/22/2021
    Снова рост смертей от коронавируса зарегистрировали за сутки на 22 мая в Новосибирской области: Кто умер
    Запрещено ли посещать кладбище на 22 мая в праздник святителя Николая Чудотворца?
    3:20:22 5/22/2021
    Запрещено ли посещать кладбище на 22 мая в праздник святителя Николая Чудотворца?