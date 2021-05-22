Казус: два военных летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ в Крыму
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Казус: два военных летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ в Крыму

11:11:345/22/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/
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В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы.

Инцидент произошёл в пятницу. Истребитель находился на земле

У самолета Су-30СМ на аэродроме Саки в Крыму незапланированно сработали системы катапультирования, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
Инцидент произошёл в пятницу, 22 мая, пишет РИА Новости. Истребитель находился на земле.
"В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы", — уточнили в ЮВО.
Причины ЧП установит спецкомиссия, эксперты уже обследуют самолет на аэродроме.

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катапультированиеистребитель Су-30СМ
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