Духов день-2021: точная дата, смысл праздника и главные запреты дня
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Духов день-2021: точная дата, смысл праздника и главные запреты дня

4:20:325/23/2021Фото: pixabay
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Духов день и Троица в восточном православии считаются единым праздником Пятидесятницы - схождения Духа Святого на апостолов, которое произошло на 50-й день после Воскресения Христова.

Ровно в три часа дня в воздухе что-то громко грохнуло, после чего возникли яркие мерцающие языки пламени

В 2021 году День Святого Духа отмечается 21 июня. Он считается главной частью празднования Троицы.

Что означает Святой Дух для христиан?

Долгое время богословы спорили о природе Бога, пытаясь прийти к единому решению - является ли он единым человеком или стоит остановиться на троице.

Самая важная молитва “Отче наш..” заканчивается такими словами: "Во имя Отца, Сына и Святого Духа", при этом мало кто имеет полное представление о последнем описанном участнике, который является неотделимой частью Господа. В православии существует вечный источник Божества - Отец, от него вечно рождается Сын, а от Сына - вечно исходит Святой Дух.

История праздника

Духов день и Троица в восточном православии считаются единым праздником Пятидесятницы - схождения Духа Святого на апостолов, которое произошло на 50-й день после Воскресения Христова.

На десятый день после воскресения Господа его ученики и Богородица были на Сионе, внезапно в воздухе что-то громко грохнуло, после чего появились языки пламени. Этот огонь опустился на головы апостолов, но был совсем не обжигающим.

В образе огня сошел Дух Святой, обещанный Иисусом в Вознесение, в знак очищения от грехов и согревания душ, а ученики обрели дар свыше - заговорили на разных языках, которые не знали прежде. Этот дар был предназначен, чтобы апостолы проповедовали Святое писание по всему миру.

Запреты на Духов день

Светлый праздник начинается с языческих времен, что повлияло на многие запреты, которые сейчас поддерживает церковь.

На Духов день не следует продолжать или начинать разного рода дела. В частности - пахать, садить растения, поливать и делать другую работу на огороде.

Кроме того, сегодня не стоит убираться дома. Все свободное время лучше уделить молитве и посещению храма. Если же есть сильная необходимость в уборке, то серьезного греха в этом нет.

Стирка белья сегодня тоже под запретом. Но это не православный запрет, он связан с древними славянскими поверьями. Считается, что сегодня стирка может смыть все ваше счастье. По этой же причине не рекомендуется мыться и купаться в водоемах. Естественно, ежедневных гигиенических процедур это не касается.

С давних пор считается, что этот день не предназначен для какой-либо работы, и в свободное время нужно молиться Господу.

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