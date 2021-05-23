Красавица Виктория вышла замуж 21 мая в Бердске за самого заботливого и внимательного Вадима, потому что он бородат

21 мая 2021 года - свадьба у Вадима и Виктории. Погода прекрасная, цветут яблони, тюльпаны, трава зеленая, вчера прошел дождик, город чистый и солнечно — природа подарила паре всё самое лучшее. Виктория — красавица, нежное белое длинное платье, высокие каблуки, длинные волосы, свадебный букет из белых и красных роз — не оторвать взгляд. У жены будет серьезная профессия, она учится в медицинском колледже. И очень теплый, добрый взгляд. Пожалуй, правильно выбрала специальность — только посмотрела, и ничего не болит! Вадим серьезный и открытый молодой мужчина, очень доброжелательный. Пара очень красивая, чувствуется, что тут настоящая любовь.
Познакомились в гостях у общего друга, совершенно случайно.
- Я увидел Викторию и сразу понял — моя девушка. Внутри как-то загорелось всё. Сразу решил — женюсь, вот так бывает любовь с первого взгляда, - рассказывает Вадим.
- Я сразу обратила внимание, что у Вадима борода. Мне всегда хотелось, чтоб у меня был муж с бородой, вот так и случилось, - смеется Виктория.
- Самое главное в девушке для меня — честность, доброта и понимание, вот это я и нашел в своей жене, - говорит Вадим.
- Заботливый и внимательный мой муж, это для меня важно очень, - улыбается Виктория.
Поздравить Вадима и Викторию пришли родители, друзья. У Виктории очень красивые подружки. По секрету рассказали, что пока не замужем. Мамы с букетами, красивые и молодые. Замечательная вышла свадьба.
- Детей хотите?
- В октябре будет! Хотим мальчика!- смеются оба.
«Курьер. Среда. Бердск» поздравляет Вадима и Викторию с днем свадьбы, желает прекрасной паре счастья, любви, красивых детей, чтобы все их мечты сбылись.