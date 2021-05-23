Можно ли сегодня работать в огороде? Симонов день 23 мая и именины Матушки Сырой Земли
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Можно ли сегодня работать в огороде? Симонов день 23 мая и именины Матушки Сырой Земли

10:20:115/23/2021Фото: Pixabay
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Ходили сегодня босиком по земле. Человеку с чистыми помыслами земля дарила силу, удачу и здоровье. Если же в душе было не все хорошо, можно было заболеть или навлечь на себя неприятности.

лопата
Строго запрещено что-то втыкать в землю сегодня

Сегодня отмечается целых два праздника - народно-православный день памяти сводного брата Иисуса Христа по имени Симон, и славянские Именины Матушки Сырой Земли.

Никакие праздники, наверное, не могут искоренить те традиции, которые были на Руси до принятия христианства. Так и в этот день люди стараются никаким образом не беспокоить землю - сегодня землица отдыхает и набирается сил. Строго запрещалось сегодня проводить посевные, посадочные и другие работы, которые хоть как-то касались земли.

Ходили сегодня босиком по земле. Человеку с чистыми помыслами земля дарила силу, удачу и здоровье. Если же в душе было не все хорошо, можно было заболеть или навлечь на себя неприятности. Люди опасались, потому что никто святым не был и старались больше сидеть дома.

Но день считался благоприятным для посева пшеницы. Сегодня посеянная она давала идеальный урожай. Если сережки на березах начинали трескаться и раскрываться, значит наступала пора посева.

А еще сегодня был благоприятный день для кладоискателей. Симон покровительствовал им и сегодня давал разные подсказки - где его можно найти.

Сегодня не разрешалось прятать деньги в укромные места, а в кошелек нужно было положить крупные купюры. Пусть они там пролежат весь день - так приманивали богатство. Нельзя, чтобы кошелек сегодня пустовал. Также для привлечения благополучия сегодня нужно было убраться в доме.

Особенно благоприятным сегодня был сбор лекарственных трав. Для сбора нужно было полностью вымыться, надеть на себя все чистое и только потом отправляться за травами. Трогать руками их нельзя было - их оборачивали тряпкой или полотенцем, а уже потом собирали. Сегодня травы набирали мощную силу.

Очень благоприятными и правдивыми были сегодня любые гадания.

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традициипраздникизапретыСимонов день
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