При получении первого паспорта россиянам будут вручать Конституцию РФ
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При получении первого паспорта россиянам будут вручать Конституцию РФ

1:20:555/23/2021
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Кабмин утвердил соответствующее постановление. Нововведения вступят в силу с 1 июля 2021 года.

конституция
Конституцию РФ получат граждане вместе с паспортом

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о вручении Конституции РФ при получении первого паспорта гражданина РФ. Документ опубликован 22 мая на сайте кабмина.

"С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции", - сказано в пояснительной записке.

Решение коснется 14-летних россиян, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, которые получают российское гражданство. В правительстве полагают, что такое решение даст возможность повысить уровень патриотического воспитания, будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике РФ, а также повысит правовую грамотность российских граждан.

Президент Владимир Путин в июле 2020 года поручил правительству рассмотреть вопрос о вручении  Конституции России в новой редакции одновременно с паспортом гражданам, достигшим 14 лет, а также лицам, получившим гражданство РФ.

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