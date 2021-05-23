При получении первого паспорта россиянам будут вручать Конституцию РФ

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о вручении Конституции РФ при получении первого паспорта гражданина РФ. Документ опубликован 22 мая на сайте кабмина.
"С 1 июля гражданам, впервые получающим российский паспорт, будут вручать экземпляр Конституции", - сказано в пояснительной записке.
Решение коснется 14-летних россиян, получающих паспорт впервые, а также иностранцев, которые получают российское гражданство. В правительстве полагают, что такое решение даст возможность повысить уровень патриотического воспитания, будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике РФ, а также повысит правовую грамотность российских граждан.
Президент Владимир Путин в июле 2020 года поручил правительству рассмотреть вопрос о вручении Конституции России в новой редакции одновременно с паспортом гражданам, достигшим 14 лет, а также лицам, получившим гражданство РФ.