Во время горного забега погиб 21 марафонец в Китае: Их накрыло штормом

Во время ультрамарафона по горной местности на северо-западе Китая погибли и получили травмы несколько десятков спортсменов. После того, как спасатели нашли последнего пропавшего без вести марафонца, число смертельных исходов составило 21, у 8 человек зафиксированы повреждения.
Газета Global Times сообщила о происшествии, которое остановило проведение марафона по пересеченной местности. В субботу утром недалеко от города Байинь стартовали марафонцы, планировавшие пройти по горной местности дистанцию в 100 км.
Через некоторое время в высокогорье, где проходил один из этапов, начался шквалистый ветер и пошел град. Спортсмены переохладились и почувствовали недомогание. Забег приостановили, однако сразу стало понятно, что без жертв не обошлось. На поиски спортсменов было направлен 700 спасателей, которые и обнаружили погибших и раненых.
Всего в забеге принимало участие 172 человека, 151 были благополучно эвакуированы.