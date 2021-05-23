Во время горного забега погиб 21 марафонец в Китае: Их накрыло штормом
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Во время горного забега погиб 21 марафонец в Китае: Их накрыло штормом

2:07:385/23/2021Фото: Fan Peishen/Xinhua via AP
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Последнего пропавшего спортсмена нашли мертвым, число погибших превысило 20. Во время ультрамарафона на 100 км на северо-западе Китая резко ухудшилась погода.

В Китае во время марафона погиб 21 спортсмен

Во время ультрамарафона по горной местности на северо-западе Китая погибли и получили травмы несколько десятков спортсменов. После того, как спасатели нашли последнего пропавшего без вести марафонца, число смертельных исходов составило 21, у 8 человек зафиксированы повреждения.

Газета Global Times сообщила о происшествии, которое остановило проведение марафона по пересеченной местности. В субботу утром недалеко от города Байинь стартовали марафонцы, планировавшие пройти по горной местности дистанцию в 100 км.

Через некоторое время в высокогорье, где проходил один из этапов, начался шквалистый ветер и пошел град. Спортсмены переохладились и почувствовали недомогание. Забег приостановили, однако сразу стало понятно, что без жертв не обошлось. На поиски спортсменов было направлен 700 спасателей, которые и обнаружили погибших и раненых.

Всего в забеге принимало участие 172 человека, 151 были благополучно эвакуированы.

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