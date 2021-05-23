«Бердские схемы с коммерсантом Голубевым» не прошли: Депутаты высказали недоверие главе Новосибирского района Андрею Михайлову, бывшему и. о. мэра Бердска
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«Бердские схемы с коммерсантом Голубевым» не прошли: Депутаты высказали недоверие главе Новосибирского района Андрею Михайлову, бывшему и. о. мэра Бердска

3:28:255/23/2021Фото: vk.com/ksk_free
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В районном депутатском корпусе бывшему замминистра поставили на вид, что он непрозрачно заключает концессионные соглашения с бердским бизнесменом Виктором Голубевым. В Бердске он тоже запомнился аналогичной сделкой с сомнительной фирмой.

Недострой посмотрели директор строительной фирмы Голубева Павел Белов (на фото - слева) глава Новосибирского района Андрей Михайлов (на фото в центре) и бывший начальник градостроительного управления мэрии Бердска Федор Каравайцев (на фото - второй справа)

Депутаты райсовета Новосибирского района на сессии, прошедшей на этой неделе, высказали жесткие претензии в адрес кадровой и хозяйственной деятельности нынешнего главы района Андрея Михайлова. Особенное недовольство вызвало отсутствие прозрачности при заключенных им концессионных соглашений с «ИП Голубев». Среди них печально известный краснообский недострой– «Бассейн около 13-го лицея», недостроенные школы в Верх Туле.

Высказались депутаты о сомнительном выделении земельных участков в Новосибирском районе, а также по кадровой политике. Депутатов не устраивает, что почти вся команда руководства района состоит из бывших руководителей среднего звена Бердска, якобы аффилированных с бердским крупнейшим бизнесменом Виктором Голубевым.

Как пишет «Мультифора», депутаты раскритиковали деятельность Михайлова и его «лояльность» в интересах ИП Голубева. По концессии на краснообский бассейн выяснились скандальные подробности. Готовый на 75% объект капитального строительства отдан коммерсанту в обмен на бесплатное обслуживание 10 человек в неделю — это 1 млн рублей на 20 лет, сообщает издание. Общая же стоимость бассейна и земельного участка составляет порядка 200 млн. Депутат Жерздева, сотрудница администрации Краснообска, призвала призывы дать законную оценку таким действиям главы района. Она не исключила, что бюджету причинен ущерб.

Михайлов попытался снять с себя ответственность и за час до сессии провел выездное совещание на объекте в Краснообске. Предполагая реакцию депутатов, получившими «на руки » концессионное соглашение всего за два дня до сессии, представитель ИП Голубева заявил, что готов расторгнуть концессию.

Депутат Юрченко заявил, что ИП Голубев имеет влияние на Михайлова. И предложил взять деятельность администрации района под жесткий контроль, вплоть до обязательного согласования с депутатским корпусом как кадровых назначений, так и концессионных соглашений. Такую практику использует Заксобрание Новосибирской области.

Как утверждает «Мультифора», Андрей Михайлов, фактически руководивший депутатской сессией, после голосования — 15 «за» - объявил, что предложение Юрченко о наделении райсовета дополнительными полномочиями не прошло. Однако по Уставу совета депутатов для принятия решений требовалось большинство от явившихся на сессию депутатов. Таким образом, поправки прошли, и теперь вызывающая вопросы у депутатов и жителей района деятельность главы района будет поставлена под жесткий депутатский контроль.

Не исключено, вопросы к финансово-хозяйственной деятельности Михайлова могут появиться у областных структур, а также у силовиков.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», именно Михайлов подписал концессионное соглашение о передаче котельных и сетей Бердска фирме «Багире-М» (сейчас соглашения расторгнуто). Он же принял новую схему теплоснабжения Бердска с 40 локальными котельными. А теперь эту схему меняют и отказываются от такого сценария, так как он не рациональный.

Главой Новосибирского района Михайлов стал в феврале 2020 года после победы в конкурсе. Народные избранники одобрили кандидатуру Андрея Михайлова следом за поддержкой его со стороны губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. За Михайлова проголосовало 27 депутатов — единогласно, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Житель Искитима Андрей Михайлов был первым вице-мэром в период работы главой Бердска Ильи Потапова с 2011 года — сразу после выборов его пригласили в Бердск из администрации Искитима. С 30 апреля 2013-го, после задержания Потапова с розовым пакетиком и взяткой в 3 млн рублей на теплоходе «Ремикс» Михайлов возглавил Бердск с приставкой и. о. В 2016 он проиграл бердские выборы и ушел в региональное правительство. В декабре 2018-го стал заместителем министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области. А 4 февраля 2020-го — главой Новосибирского района. В его ведении находится 18 сельсоветов, в том числе Барышевский, который граничит с Бердском в районе Нового поселка.

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