"А то школе будет плохо": Учителей заставляют участвовать в партийном праймериз "Единой России"
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"А то школе будет плохо": Учителей заставляют участвовать в партийном праймериз "Единой России"

5:44:145/23/2021Фото: Wikimedia Commons
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Профсоюз «Учитель» рассказывает о частых случаях принуждению к участию в голосовании и привлечении для этого родителей. Письмо от организации с просьбой не привлекать учителей к праймериз направили председателю ЕР Дмитрию Медведеву.

Профсоюз учителей не хочет принимать участие во внутренних выборах партии

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова рассказала о том, что от их организации направлено письмо председателю партии «Единая Россия» и замглавы Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой не привлекать учителей к участию в партийном праймериз.

По словам Ольги, многих работников образования уже в апреле начали принуждать к участию во внутренних выборах партии и привлечению к этому родителей своих учеников. При разговорах с преподавателями не звучат прямые угрозы об увольнении, но просьбы очень настоятельные. Для регистрации на сайте участия в праймериз требуется скан паспорта. Мирясова рассказывает, что многие учителя не хотят принимать в этом участие.

«Но бывают, конечно, и аргументы, что школе просто будет плохо, если мы не зарегистрируемся — у нас будут проблемы. Никто не конкретизирует. Понятно, что это вот тот самый административный ресурс, когда никто не может, не имеет ресурса прямого давления, но есть такие просьбы, которые невозможно не выполнить, скажем так, директору», — добавила она.

По словам Ольги Мирясовой, к просьбе работников образования должны прислушаться, в настоящее время известно о том, что в архангельском отделении «Единой России» пообещали «работать над этим», пишет "Дождь".

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