Можно ли работать на огороде 24 мая в Мокея Мокрого и какой секрет хранят незабудки?
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Можно ли работать на огороде 24 мая в Мокея Мокрого и какой секрет хранят незабудки?

11:20:045/24/2021Фото: pxhere
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Девушки собирались все вместе, рвали на полях и в лесах самые красивые и душистые травы и цветы, из них каждая сама себе плела венок, мечтая о суженом.

лист, роса, капли, вода
Туман утром на Мокея сулил частые грозы

День 24 мая в народе всегда проходил легче, чем обычно, поскольку в насыщенный работой май это был такой день, когда работы в огороде и в полях с посевными строго запрещались. Считалось, что если нарушить этот запрет и хоть что-то посадить, налетит град и побьет весь урожай.

Народный праздник Мокий Мокрый посвящался наблюдениям за погодой и некоторым традициям среди незамужних девушек. В православном церковном календаре это день памяти мученика Мокея Амфипольского.

День посвящали полной уборке дома, стирке, наведению порядка на хоздворе.

Принято было в этот день поминать умерших, особенно тех, кто был добрым человеком. С этого дня начинали зацветать незабудки, которым приписывалась сила наделять человека хорошей памятью, чтобы он не забывал своих ушедших предков. Умерших обязательно вспоминали добрым словом, рассказывали о них детям, которые не успели их узнать, чтобы была жива память поколений.

Незамужние девушки сегодня не брали в руки веник - им было запрещено мести пол, иначе они не скоро замуж выйдут. Девушки собирались все вместе, рвали на полях и в лесах самые красивые и душистые травы и цветы, из них каждая сама себе плела венок, мечтая о суженом. Через этот венок нужно было пропустить все тело с головы до ног, а затем эти венки пускали по воде. Если веночек плыл и не тонул - быть девушке скоро замужем, а если тонул - ждать приходилось еще год.

Запреты на Мокеев день

В этот день строго запрещалась работа в огороде.

Нельзя было начинать никаких новых дел.

Запрещались крупные покупки. Также нельзя было приобретать новую обувь.

Нельзя было сегодня признаваться в любви - это сулило скорый разрыв отношений, зато для расставания этот день очень хорошо подходил. Так люди могли остаться друзьями.

Приметы

Какой сегодня день. таким и лето будет. Дождь - дождливым, и наоборот.

Рано утром туман на Мокея обещает частые летние грозы.

Жаркий день обещала кошка, если она спит на спине. повернув живот кверху.

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