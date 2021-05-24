В Бердске Алекс больше никого не укусит: Нападающего на детей пса посадили в клетку и отправили в приют "Надежда"

Пес по кличке "Алекс", кусавший детей, отловлен в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил вице-мэр Бердска Владимир Захаров.
Как стало известно, пса отлавливали сотрудники приюта "Надежда" в районе ул. Карла Маркса, 55.
- Да, пса отловили в пятницу, в районе 6 часов вечера. Сейчас он находиться в приюте "Надежда",- рассказал Владимир Захаров сегодня, 24 мая.
Напомним, что жертвой черной собаки стали четверо детей. Данный факт "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили в полиции. В настоящее время прокуратурой Бердска проводиться проверка о покушении животного на бердских детей. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.