С Днем Кирилла и Мефодия 24 мая: уникальные открытки от дизайнера и славные поздравления

Мефодий и Кирилл когда-то
Нам подарили алфавит.
С тех пор им пользуемся свято,
Его закон для всех открыт!
В честь праздника такого нынче
Славянам дарим поздравок.
Пусть будет он железно ввинчен
В культуру нашу. Пусть высок
Наш русский будет вечно слог,
Традициями подкреплён
И Господом благословлён!
Славянской письменности слава
Давно известна всей земле.
Цитируют романов главы —
Душой становятся светлей.
И всем, кому она знакома,
Сегодня шлём мы поздравок!
Пусть каждая страничка тома
Даёт отличнейший урок,
Который истину расскажет,
Дорогу к знанию покажет!
Были времена, когда родные
Не могли никто другим писать.
А первоапостольцы святые
В миг решили эту благодать.
Азбука пришла на смену знакам,
Можно стало мысли излагать,
И Кирилл с Мефодием атакам
Недругов своих печатью гнать.
Празднуем, славяне, эту дату,
Вспоминаем и самих святых.
Письменность внесли в миру когда то,
Что б потомки помнили о них.
Поздравок мой не простой,
Он немного грустный.
Ты не уходи, постой,
Дальше будут чувства.
Я желаю вам, друзья,
Крепкого здоровья.
Чтоб не забывал никто
О родимом слове.
Источник: pozdravok.ru