Лобода показала редкие фото своей малышки Тильды в честь 3-летия
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Лобода показала редкие фото своей малышки Тильды в честь 3-летия

9:38:385/24/2021Фото: Инстаграм Светланы Лободы
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Певица показала часть лица дочери.

Поклонники поздравили Светлану


Певица Светлана Лобода 21 мая выложила в своем Инстаграм снимок своей младшей дочери Тильды в честь её трехлетия. На старых фото и видео с девочкой можно частично рассмотреть её лицо.

Певица Светлана Лобода 21 мая выложила в своем Инстаграм снимок своей младшей дочери Тильды в честь её трехлетия. На старых фото и видео с девочкой можно частично рассмотреть её лицо.

- Моя любовь, тебе сегодня три года! Как неумолимо быстро бежит время. И как же я счастлива, что ты у меня есть! Люблю тебя, моя сладкая девочка. Мой сладкий сахар. Очень люблю, - написала певица под фото в инстаграме.

Фолловеры поздравили артистку с днем рождения ребенка и одарили их с дочерью комплиментами. Но некоторые фанаты всё еще не понимают, почему Лобода прячет лицо Тильды.

«Самая сладкая, с днем рождения», «Красавицы», «Идеальная семья», «Какая нежная мамочка», «С днем рождения. Только когда мы увидим лицо малышки? Зачем прятать?», «С днем рождения сладкую булочку», «Покажите лицо Тильды наконец-то, а то отрывками показываете», — писали в комментариях поклонники.

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фотолицодочкаЛобода
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