Лобода показала редкие фото своей малышки Тильды в честь 3-летия

Певица Светлана Лобода 21 мая выложила в своем Инстаграм снимок своей младшей дочери Тильды в честь её трехлетия. На старых фото и видео с девочкой можно частично рассмотреть её лицо.
Певица Светлана Лобода 21 мая выложила в своем Инстаграм снимок своей младшей дочери Тильды в честь её трехлетия. На старых фото и видео с девочкой можно частично рассмотреть её лицо.
- Моя любовь, тебе сегодня три года! Как неумолимо быстро бежит время. И как же я счастлива, что ты у меня есть! Люблю тебя, моя сладкая девочка. Мой сладкий сахар. Очень люблю, - написала певица под фото в инстаграме.
Фолловеры поздравили артистку с днем рождения ребенка и одарили их с дочерью комплиментами. Но некоторые фанаты всё еще не понимают, почему Лобода прячет лицо Тильды.
«Самая сладкая, с днем рождения», «Красавицы», «Идеальная семья», «Какая нежная мамочка», «С днем рождения. Только когда мы увидим лицо малышки? Зачем прятать?», «С днем рождения сладкую булочку», «Покажите лицо Тильды наконец-то, а то отрывками показываете», — писали в комментариях поклонники.