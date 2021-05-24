В КБУ Бердска придумали колл-центр: Начнет работать с сентября 2021

В абонентский отдел КБУ в течение дня поступает около 1000 звонков, ответить удается только на треть из них. По причине того, что отдел не справляется с потоком звонков, было принято решение до сентября этого года создать колл-центр. Для приема и обработки телефонных звонков будет привлечено от трех до пяти специально обученных сотрудников.
Также МУП «КБУ» напоминает горожанам способы получения информации по начислениям и перерасчетам за коммунальные услуги, по передаче показаний счетчиков холодной и горячей воды.
Показания счетчиков и оплату за услуги можно производить как через электронные приложения, так и в кассах города.
При помощи электронных приложений:
1.В мобильном приложении «Квартплата+». Для регистрации нужно указать номер телефона и лицевого счета. Последний можно получить в МУП «КБУ», оставив заявку через интернет-приемную на сайте.
2.В мобильном приложении «Платосфера» (Новосибирскэнергосбыт). Для регистрации необходимо указать номер мобильного телефона.
3.Через Сбербанк-онлайн.
4. В Личном кабинете на сайте kvartplata.ru. Личный кабинет можно оформить через сайт МУП «КБУ» через вкладку «Личный кабинет».
Уточним, что «Личном кабинете» можно передавать показания и оплачивать счета, а также отслеживать детализацию начислений, историю оплат, просматривать и печатать квитанции.
В кассах города:
1.В кассе МУП «КБУ» по адресу ул.Промышленная,1. Она работает с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00.
2. В расчетно-кассовых центрах города Бердска.
Также передавать показания можно в управляющие компании и на сайте портала ЖКХ Бердск.
Показания счетчиков необходимо передавать с 22 по 25 (включительно) число каждый месяц. Если вы передадите позже, показания не будут приняты.
При использовании для оплаты «Квартплата+» и «Личный кабинет» платеж проходит в текущем времени и сразу же отражается в приложениях.
При оплате через «Платосфера» и «Сберанк-онлайн» зачисления оплат происходят на следующий рабочий день. В приложении платеж отображается после 1 числа следующего месяца.
Оставить заявление или задать вопрос можно так:
1. Обратиться в МУП «КБУ» в часы приема граждан. Режим работы: Понедельник, среда, четверг с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00.
2. На сайте МУП «КБУ» перейти на вкладку «Интернет-приемная», заполнить контактные данные, кратко описать суть вопроса, при необходимости прикрепить документы.
Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону 5-61-57, набрав дополнительный номер нужного сотрудника или службы.