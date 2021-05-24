Доход главврача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской за 2020 год составил 4,2 млн рублей

Стали известны доходы главного врача Бердской горбольницы Аллы Дробинской за 2020 год. Декларации опубликовало министерство здравоохранения Новосибирской области.
В денежном выражении годовой доход Дробинской составил 4,2 млн рублей. В собственности у главврача ЦГБ Бердска квартира площадью 95 кв. метров, гаражный бокс и автомобиль Mercedes-Benz. Имущество за год у Аллы Николаевны не изменилось. А доходы выросли.
В 2019 году она получала зарплату в среднем 195 тыс. рублей в месяц. Эта информация тоже была опубликована на сайте регионального минздрава.
«Дробинская Алла Николаевна - главный врач с 19.08.2019 года. Размер среднемесячной заработной платы - 194 861,73 рублей», - было указано в документе с информацией о начисленной среднемесячной заработной плате руководителя горобольницы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Но сейчас информацию о денежных доходах за 2019 год 105 главврачей всех бюджетных больниц Новосибирской области увидеть невозможно, поскольку таблица оказалась обрезанной как раз на колонке с доходами. Наверное, случайно.
Напомним, Алла Дробинская была назначена на должность главврача БЦГБ 19 августа 2019-го после ухода с поста Юрия Краморова. Он уволился 9 августа после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ по нацпроекту «Здравоохранение», так как были сорваны сроки ремонта.
До прихода в Бердска Алла Николаевна занимала должность заместителя главного врача по медицинской части городской больницы №1 Новосибирска. Там у нее была зарплата на 60 тыс. меньше — 136 909 рублей в месяц.
Чуть выше 4 млн рублей также задекларировали за 2020 рублей главврачи Чановской ЦРБ, Новосибирского центра крови, инфекционных больниц №1 и 2, а также центральной клинической больницы и Новосибирского кожно-венерологического диспансера.
А вот прошлогодние доходы главного врача Искитимской горбольницы Алексея Кайгородова скромнее - 2 859 271 рублей. В собственности у него находится земельный участок площадью 989 кв. метров и жилой дом в 165 квадратов. Кроме того, он владеет легковым автомобилем Hyundai Santa Fe. В 2019-м зарплата Кайгородова составляла в среднем 141 000 рублей в месяц.
Министр здравоохранения Константин Хальзов указал в декларации за 2020 год доход в сумме 4,5 млн рублей. Он владеет 75-метровой квартирой и мотоциклом Harley-Davidson FLHRC. Его супруга имеет в собственности долю на земельный участок и квартиру, две квартиры, машиноместо, место на подземной парковке, нежилое помещение и автомобиль Volkswagen Touareg. Ее годовой доход составил 4,6 млн рублей.
Судя по официальным декларациям, доходы главврачей городских, областных и районных больниц в основном колеблются от двух до трех миллионов. Но есть исключения. Например, максимальный доход за 2020 год показал Астраков, руководитель городской клинической больницы №25 — 16,7 млн рублей. 9,4 млн задекларировал Дорогань, главврач Новосибирского областного противотуберкулезного диспансера. 6,9 млн — Бухтияров, руководитель Новосибирской клинической районной больницы. Глава Территориального центра медицины катастроф Жаров показал годовой доход в размере 5,6 млн рублей. По 5,1 млн получили доход Геворкян, главврач роддома №6 и руководитель стоматологической поликлиники №3.
Но в декларациях не указаны источники дохода. Можно предположить, что помимо зарплаты главные врачи могли продавать имущество, получать алименты, наследство, дивиденды и другое.