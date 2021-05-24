Доход главврача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской за 2020 год составил 4,2 млн рублей
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Доход главврача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской за 2020 год составил 4,2 млн рублей

11:03:275/24/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Примерно аналогичные доходы задекларировали еще 6 руководителей больниц Новосибирской области и глава регионального минздрава. Но есть среди 105 главврачей куда более богатые миллионеры.

Алла Дробинская руководит Бердской ЦГБ с августа 2019 года

Стали известны доходы главного врача Бердской горбольницы Аллы Дробинской за 2020 год. Декларации опубликовало министерство здравоохранения Новосибирской области.

В денежном выражении годовой доход Дробинской составил 4,2 млн рублей. В собственности у главврача ЦГБ Бердска квартира площадью 95 кв. метров, гаражный бокс и автомобиль Mercedes-Benz. Имущество за год у Аллы Николаевны не изменилось. А доходы выросли.

В 2019 году она получала зарплату в среднем 195 тыс. рублей в месяц. Эта информация тоже была опубликована на сайте регионального минздрава.

«Дробинская Алла Николаевна - главный врач с 19.08.2019 года. Размер среднемесячной заработной платы - 194 861,73 рублей», - было указано в документе с информацией о начисленной среднемесячной заработной плате руководителя горобольницы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но сейчас информацию о денежных доходах за 2019 год 105 главврачей всех бюджетных больниц Новосибирской области увидеть невозможно, поскольку таблица оказалась обрезанной как раз на колонке с доходами. Наверное, случайно.

Напомним, Алла Дробинская была назначена на должность главврача БЦГБ 19 августа 2019-го после ухода с поста Юрия Краморова. Он уволился 9 августа после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ по нацпроекту «Здравоохранение», так как были сорваны сроки ремонта.

До прихода в Бердска Алла Николаевна занимала должность заместителя главного врача по медицинской части городской больницы №1 Новосибирска. Там у нее была зарплата на 60 тыс. меньше — 136 909 рублей в месяц.

Чуть выше 4 млн рублей также задекларировали за 2020 рублей главврачи Чановской ЦРБ, Новосибирского центра крови, инфекционных больниц №1 и 2, а также центральной клинической больницы и Новосибирского кожно-венерологического диспансера.

А вот прошлогодние доходы главного врача Искитимской горбольницы Алексея Кайгородова скромнее - 2 859 271 рублей. В собственности у него находится земельный участок площадью 989 кв. метров и жилой дом в 165 квадратов. Кроме того, он владеет легковым автомобилем Hyundai Santa Fe. В 2019-м зарплата Кайгородова составляла в среднем 141 000 рублей в месяц.

Министр здравоохранения Константин Хальзов указал в декларации за 2020 год доход в сумме 4,5 млн рублей. Он владеет 75-метровой квартирой и мотоциклом Harley-Davidson FLHRC. Его супруга имеет в собственности долю на земельный участок и квартиру, две квартиры, машиноместо, место на подземной парковке, нежилое помещение и автомобиль Volkswagen Touareg. Ее годовой доход составил 4,6 млн рублей.

Судя по официальным декларациям, доходы главврачей городских, областных и районных больниц в основном колеблются от двух до трех миллионов. Но есть исключения. Например, максимальный доход за 2020 год показал Астраков, руководитель городской клинической больницы №25 — 16,7 млн рублей. 9,4 млн задекларировал Дорогань, главврач Новосибирского областного противотуберкулезного диспансера. 6,9 млн — Бухтияров, руководитель Новосибирской клинической районной больницы. Глава Территориального центра медицины катастроф Жаров показал годовой доход в размере 5,6 млн рублей. По 5,1 млн получили доход Геворкян, главврач роддома №6 и руководитель стоматологической поликлиники №3.

Но в декларациях не указаны источники дохода. Можно предположить, что помимо зарплаты главные врачи могли продавать имущество, получать алименты, наследство, дивиденды и другое.

В обрезанном виде выглядят сведения о доходах главврачей НСО за 2019 год

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